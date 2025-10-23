  1. استانها
  2. کرمان
۱ آبان ۱۴۰۴، ۹:۲۳

ادای احترام وزیر جهاد کشاورزی به مقام شامخ شهیدان شهرستان جیرفت

ادای احترام وزیر جهاد کشاورزی به مقام شامخ شهیدان شهرستان جیرفت

جیرفت- وزیر جهاد کشاورزی با حضور در گلزار شهدای شهرستان جیرفت، به مقام شامخ شهیدان این دیار ادای احترام کرد و گفت: امنیت و پیشرفت امروز کشور مرهون جان‌فشانی‌های شهیدان است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر جهاد کشاورزی صبح پنجشنبه در جریان سفر خود به استان کرمان، با حضور در گلزار شهدای شهرستان جیرفت، به مقام شامخ شهیدان این دیار ادای احترام کرد.

در این آئین معنوی استاندار کرمان، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی، امنیتی و معاون عمرانی فرمانداری جیرفت، رئیس تعاون روستایی جنوب کرمان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و خانواده معظم شهدا، وزیر جهاد کشاورزی را همراهی کردند.

وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم با قرائت فاتحه و نثار گل بر مزار شهیدان ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای امام خمینی (ره) و شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی، بر تداوم راه ایثار، خدمت و خودباوری در مسیر پیشرفت کشور تأکید کردند.

وی با بیان اینکه امنیت و پیشرفت امروز کشور مرهون جان‌فشانی‌های شهیدان است، اظهار داشت: وظیفه همه ماست که با تلاش خالصانه در سنگر خدمت، پاسدار خون شهدا و ادامه‌دهنده راه آنان باشیم.

کد خبر 6631599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها