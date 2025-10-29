نوری قزلجه: هیچ آسیبی به ذخایر استراتژیک کشور وارد نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران و در خصوص ذخایر استراتژیک کشور، اظهار کرد: علی رغم آنکه در هفته‌های گذشته در خصوص نهاده‌ها کمی مشکل داشتیم، ولی هیچ آسیبی به ذخایر ما وارد نشده است و ذخایر ما بر سر جای خود قرار دارد.

وی افزود: دامداران و مرغداران ما در دو سه هفته گذشته از نظر ورود نهاده‌های دامی و ارسال آن به واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات اداری که در تأمین ارز بود بسیار در مضیقه بودند که در هفته گذشته با تاکید و دستور آقای رئیس جمهور و همکاری‌های بین دستگاهی که صورت گرفت از دو روز گذشته تزریق ارز اتفاق افتاد و بلافاصله حمل نهاده‌ها به واحدهای تولیدی صورت گرفت.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی به مقدار زیاد در مبادی ورودی کشور و در بنادر موجود بودند و به محض اینکه ارز آن‌ها پرداخت شود، ظرف فاصله چند ساعت حمل کالا به واحدهای تولیدی آغاز می‌شود.

وی در خصوص شیرخام افزود: شیر خام قیمت مصوب دارد و اعلام شده است. اگر توافقی بین خود واحدها صورت گیرد و اعلام نشود، ما در جریان آن نیستیم، اما قیمت شیر خام مشخص و مصوب است.

نوری قزلجه در خصوص سامانه بازارگاه اظهار کرد: مشکلات و فرایندهای تعریف‌شده از زمان تأسیس وجود داشته و خصوصاً در زمان کمبود کالا بیشتر بروز پیدا می‌کند. اصلاحات در این فرآیندها از قبل آغاز شده و ادامه دارد و در ماه‌های آتی نیز روند بهبود ادامه خواهد داشت.

وی در خصوص چگونگی روابط وزارت جهاد کشاورزی با مجلس، ادامه داد: روابط ما در روزهای اخیر بسیار خوب بوده و هر زمان که اراده کنیم، پاسخ می‌دهیم و پس از مشورت، گزارش‌ها را در اختیار مجلس قرار می‌دهیم.

نوری قزلجه در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال استیضاح وی در مجلس گفت: این موضوع در اختیار مجلس است و بنده در این خصوص چیزی نمی‌دانم.

وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با خالی فروشی ۸۰۰۰ میلیارد تومانی نهادهای دامی توسط یک وارد کننده، عنوان کرد: این موضوع در حیطه سامانه‌های گمرک است. از گمرک نیز گزارشاتی دریافت کرده‌ایم. برداشت اولیه ما این است که احتمالاً یک نفر یا یک ذینفع خاص نبوده و افراد متعددی این اقدامات را انجام داده‌اند. در صورتی که تخلفی فراتر از حد متعارف و مقررات رخ داده باشد، گمرک حتماً برخورد خواهد کرد و ما نیز پیگیری می‌کنیم، زیرا تولیدکنندگان ما در نهایت از این فرایندهای معیوب، متضرر می‌شوند.

سخنگوی دولت در رابطه با مسئله تخم مرغ، بیان کرد: در خصوص تخم‌مرغ، برنامه اصلی حمایت از تولید است تا قیمت منطقی برای مصرف‌کننده برقرار شود. علی‌رغم مشکلاتی که خصوصاً واحدهای تخم‌گذار با پایین بودن قیمت در ۴ تا ۵ ماه سال مواجه بودند و نهادها با تأخیر مواجه شدند، تولید تداوم یافته و قیمت‌ها نیز حدود یک و نیم ماه قبل اصلاح شد. روند بازار نشان می‌دهد که این قیمت منطقی است و بازار در حول و حوش همین قیمت قرار دارد.

وزیر جهاد کشاورزی رابطه با تشکیل پرونده قوه قضائیه برای برخی مدیران وزارت کشاورزی، گفت: من در جریان نیستم اما اگر کسی ترک فعل داشته باشد، حتماً پاسخگو خواهد بود و حتماً به این موضوع رسیدگی خواهد شد. البته چیزی به ما ابلاغ نشده و چیزی هم درخواست نشده است.

وی در خصوص نهاده‌ها، افزود: اگر ثبت سفارشات و تدارکات لازم را را انجام نمی‌دادیم و برنامه‌ریزی لازم از اسفند ماه گذشته صورت نمی‌گرفت، کالاها اکنون در مبادی ورودی دچار مشکل می‌شدند بنگاه ما دچار ترک فعل شده بودیم اما آنچه که وظیفه ما بوده است انجام شد و اکنون تنها انتظار پرداخت ارز وجود دارد تا ظرف دو تا سه ساعت کالا به واحد مصرف‌کننده منتقل شود و این موضوع موضوع چند ماه نیست بلکه دو سه ساعت است.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: آنچه امروز شاهد هستیم پیش می‌آمد. برنامه‌ریزی و تمهیدات لازم توسط همکاران ما در وزارت جهاد کشاورزی انجام شده و اگر وقفه‌ای در پرداخت ارز رخ نمی‌داد، این مشکل پیش نمی‌آمد.