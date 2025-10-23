پاکدل: امیدوارم روند کسب مدال طلای ملی پوشان تدام داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین بحرین، علیرضا پاکدل در رابطه با کسب دو مدال طلا توسط بهداد نقی ئی و زینب شهریاری دو ملی پوش پسر و دختر پومسه ایران اظهار داشت: خداراشاکرم که در ساعات اولیه اولین روز رسمی رقابت‌های آسیایی جوانان بحرین کشورمون موفق شدند دو طلا برای کاروان ایران به دست بیاورند این دو پومسه کار تکواندو کشورمان در دیدار نهایی با اقتدار و با یک نمایش زیبا موفق شدند دو چراغ طلایی را برای کشورمان روشن کنند.

وی ادامه داد: امیدواریم با دو طلایی که پومسه ایران در این رقابت‌ها به دست آورد این طلاها تداوم پیدا کند و شروعی برای درخشش کاروان سفیران امید باشد.