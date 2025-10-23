آذربایجان غربی به هاب لجستیک تبدیل شود؛ مطالبات فعالان اقتصادی چه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، عادل نجف زاده پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار فعالان اقتصادی استان با رئیس جمهور اظهار کرد: این استان با سه کشور خارجی مرز مشترک دارد ولی هنوز از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده در حالی که استان قابلیت تبدیل به هاب لجستیک را دارد.

وی در ادامه با اشاره به خشک شدن دریاچه ارومیه افزود: برخی سیاست گذاری ها در منطقه باعث مشکلات زیست محیطی از جمله خشک شدن دریاچه ارومیه شده است که باید این نگاه تغییر کند.

نجف زاده با انتقاد از عدم اتمام کریدور بازرگان تا بندر امام خمینی افزود: جاده‌های منتهی به پایانه‌های مرزی باید تکمیل و تجهیز شود و بدون حل ماندن این موضوع در کشور شایسته ایران اسلامی نیست.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اکنون زمان ایجاد نسل ششم مناطق آزاد تجاری به صورت مشترک با کشورهای همسایه است، ادامه داد: این قابلیت بین ایران و ترکیه (خوی - وان) وجود دارد که می‌تواند نقش بسزایی در توسعه منطقه داشته باشد.

شرکت ملی طلای ایران به مرکز آذربایجان غربی تشکیل شود

وی اظهار کرد: در فضای دیپلماسی خوبی که با همسایگان داریم ایجاد مناطق آزاد تجاری مشترک می‌تواند به عاملی برای توسعه در استان‌های مرزی بویژه آذربایجان غربی تبدیل شود و لازم است هاب لوجستیک به آذربایجان غربی برگردد.

نجف زاده گفت: فاصله مرز سرو و بازرگان خوی تا درسیم حدود یک هزار کیلومتر است و می‌تواند ایران را به دریایه مدیترانه وصل کند؛ به همین خاطر لازم است راه آهن مرز بازرگان فراتر رود و به مررزهای آبی در دریاه مدیترانه وصل شود.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین معدن طلای کشور در زرشوران تکاب واقع شده است، افزود: هم اکنون آذربایجان غربی قطب معادن طلای کشور به شمار می‌رود، لازم است که شرکت ملی طلای ایران به مرکزیت آذربایجان غربی تشکل شود.

بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی تعریف شود

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: سرمایه گذاران پول خود را در جایی که امنیت بیشتری دارد، سرمایه گذاری می‌کنند؛ به همین خاطر لازم است بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی تعریف شود.

قسیم عثمانی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در مناطق مرزی با ریسک بیشتری همراه است، افزود: با ایجاد خط اعتباری ویژه و تأمین مالی ارزان قیمت برای سرمایه گذارانی که در مناطق مرزی سرمایه گذاری می‌کنند، روند توسعه در این مناطق تسریع می‌شود.

وی اظهار کرد: سرمایه گذاری‌هایی که نرخ سود بیشتری دارند به مناطق مرزی و کمتر توسعه سوق داده شوند تا تمایل سرمایه گذاران در این مناطق بیشتر شود و عدالت اجتماعی رعایت شود.

در این نشست جمعی از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی آذربایجان غربی مشکلات و دغدغه‌های خود را بیان کردند و از دولت خواستند که برای رفع این مشکلات راهکارهای عملی ارائه دهد.

زمین گیر شدن هزار دستگاه کشنده پشت مرزهای آذربایجان غربی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه با اشاره به وجود ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور و قرار گرفتن آذربایجان غربی در مسیر کریدورهای مهم بین‌المللی، اظهار کرد: این استان توانایی تبدیل شدن به هاب لجستیک کشور را دارد، اما با وجود ۵۲ مرکز لجستیکی در کشور، تنها دو مرکز بسیار ضعیف در این استان مستقر شده است.

قاسم کریمی با بیان اینکه توسعه تجارت خارجی استان با چالش‌هایی جدی مواجه است، افزود: متروکه شدن چهار هزار دستگاه کشنده در پشت مرزها، معطلی کامیون‌ها در مرزهای مشترک با ترکیه و عراق به دلیل ضعف زیرساخت و تجهیزات و همچنین مالیات‌های سنگین که موجب زمین‌گیر شدن فعالان تجاری شده، از مهم‌ترین این مشکلات است.

وی خطاب به رئیس جمهور اظهار کرد: برداشتن تحریم‌های داخلی با شما و دور زدن تحریم‌های خارجی با ما؛ قول می‌دهیم تا تمام تلاش‌ها برای توسعه اقتصادی کشور به کار گرفته شود.

رئیس اتاق تعاون آذربایجان‌غربی هم در ادامه این نشست، با اشاره به کمبود نقدینگی در تعاونی‌های مرزنشین و نبود حمایت‌های مالی، گفت: یکی از مشکلات اصلی در تجارت منطقه، موضوع کولبری است؛ اگرچه قانون جدید بخشی از مشکلات را کاهش داده اما سهمیه‌های محدود همچنان مسئله‌ساز است.

باقر خلیلی اضافه کرد: رفع تعهدات ارزی تعاونی‌های مرزنشین، حذف مالیات‌های سنگین برخلاف قانون و توجه جدی به تعاونی‌هایی که اکنون فقط نامی از آنها باقی مانده، باید در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین کمبود نهاده‌های دامی را عاملی فلج‌کننده برای صنعت دام و طیور کشور دانست و هشدار داد: در صورت بی‌توجهی، بحران عمیقی در بازار گوشت قرمز و سفید ایجاد می‌شود.