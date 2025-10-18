هشدار وزش باد و خیزش گردوغبار در خوزستان صادر شد

محمد سبزه زاری مدیرکل هواشناسی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا پایان هفته جاری جو استان خوزستان نسبتاً پایدار خواهد بود، اما غبار صبحگاهی در شهرهای پرجمعیت همچنان پدیده غالب خواهد بود.
وی اعلام کرد: طی امروز و فردا، بهویژه در ساعات بعد از ظهر، وزش باد در مناطق شمالغربی، غربی، جنوبغربی و بخشهایی از مناطق مرکزی استان بهصورت متوسط و همراه با تندبادهای لحظهای پیشبینی میشود. این شرایط میتواند منجر به خیزش گردوغبارهای محلی و موقتی در برخی نقاط شود.
سبزه زاری تصریح کرد: همچنین شمال خلیج فارس تا روز دوشنبه مواج خواهد بود و تا آن زمان تغییر محسوس دمایی در سطح استان مشاهده نخواهد شد. با این حال، از روز سهشنبه روند کاهش یک تا دو درجهای دما آغاز خواهد شد.
در شبانهروز گذشته، رامشیر با ثبت دمای ۴۰.۹ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با ۱۱.۵ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان گزارش شدهاند. اهواز نیز در همین بازه زمانی، بیشینه دمای ۳۹.۹ و کمینه دمای ۱۷.۵ درجه سانتیگراد را تجربه کرده است.
