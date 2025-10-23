به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحسین دارابی اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان پیشوا با همکاری پاسگاه یوسف‌رضا، در پی وقوع یک فقره سرقت مسلحانه از یک تبعه افغان، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در تحقیقات انجام‌شده مشخص شد سارقان که شامل یک نفر ایرانی و دو تبعه افغان هستند، پس از ارتکاب سرقت با یک دستگاه خودروی پژو پارس از محل متواری شده‌اند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا ادامه داد: مأموران پلیس در عملیاتی ضربتی و پس از اقدامات اطلاعاتی و فنی، موفق شدند ظرف کمتر از ۲۴ ساعت متهمان را شناسایی و دستگیر کنند. در این عملیات، خودروی مورد استفاده سارقان توقیف و سلاح کمری (کلت جنگی) به‌کاررفته در سرقت نیز کشف شد.

سرهنگ دارابی خاطرنشان کرد: هر سه متهم پس از تشکیل پرونده، جهت انجام تحقیقات تکمیلی و سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.