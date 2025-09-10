سارقان ۲ میلیارد ریال پسته در گرمسار دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقازاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در جریان بازدید از کلانتری ۱۱ گرمسار از دستگیری سارقان پسته در این شهرستان خبر داد.

وی با بیان که در پی شکایت بابت سرقت پسته این موضوع در دستور کار مأموران انتظامی گرمسار قرار گرفت، افزود: این سرقت‌ها از باغات پسته روستاهای اطراف گرمسار انجام شده بود.

فرمانده انظامی گرمسار با بیان اینکه تحقیقات پلیس منجر به شناسایی دو سارق شد، گفت: دو تبعه خارجی در این ارتباط شناسایی و دستگیر شدند.

آقازاده بیان کرد: مجموع پسته‌های سرقت شده از این سارقان طبق اعلام کارشناسان دو میلیارد ریال برآورد می‌شود همچنین این متخلفان راهی دستگاه قضائی شدند.