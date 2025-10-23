سفری‌ به جهان درونی هنرمند با «انعکاس خیال»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای گروه هنری لومینارت، نمایشگاه گروهی «انعکاس خیال» با شرکت ۴۳ هنرمند حوزه هنرهای تجسمی و صنایع دستی، ساعت ۱۶ روز شنبه، ۳ آبان همزمان با روز جهانی هنرمند با حضور مینا عالی پور مدیر گروه هنری لومینارت و پدیدآورندگان آثار در نگارخانه شفق فرهنگسرای خانواده افتتاح می‌شود.

در بیانیه هنری رویداد چنین آمده است: «انعکاس خیال؛ سفری است به جهان درونی هنرمند؛ جهانی که در آن مرز میان واقعیت و رویا رنگ می‌بازد و هر اثر، تکه‌ای از روح آفریننده‌اش را بازتاب می‌دهد. در این نمایشگاه، به مناسبت روز جهانی هنرمند، از مرزهای رشته و قالب عبور کرده‌ایم تا به ذاتِ مشترکِ همه‌ی هنرها نزدیک شویم: خیال.

خیال، نقطه‌ آغاز هر آفرینش است؛ همان نوری که در ذهن جرقه می‌زند و در نهایت در قالب رنگ، حجم، نقش یا فرم متجلی می‌شود. اما آنچه می‌بینیم، تنها تصویری بیرونی از درونِ هنرمند است؛ انعکاسی از خیال او. در این آیینه، هر بیننده نیز خود را بازمی‌یابد؛ زیرا خیال، زبان مشترک انسان‌هاست، بی‌آنکه نیاز به ترجمه داشته باشد.

این نمایشگاه تلاشی است برای گرامی‌داشتِ هنرمندانی که با جسارت، مرز میان «بودن» و «دیدن» را درنوردیده‌اند. در روز جهانی هنرمند، گرد هم آمده‌ایم تا هر نگاه، هر احساس و هر رؤیا، بی‌واسطه در کنار دیگری بدرخشد؛ همچون هزاران انعکاس از یک خیال واحد؛ خیالِ خلق‌کردن.»

روز جهانی هنرمند از ۲۵ اکتبر ۲۰۰۴ هر ساله جشن گرفته می‌شود. این ایده کریس مک کلور، هنرمند مشهور کانادایی بود که این روز را به بهانه تولد پابلو پیکاسو و گرامیداشت این هنرمند اسپانیایی در ۲۵ اکتبر ۱۸۸۱ به روز جهانی هنرمند اختصاص داده شود.

آتوسا شعبانی، آوا منصوری، پرشاد آقامحمدی، پروین حمیدی اصل، پریا کوهبرفرد، حدیث کیانی، دانیال جهانی، دینا شاکر، رقیه رضوی، زهرا زارع، زهرا قاسمی، ساناز طهرانی، سمانه بدلی ثمرین، سمانه نفت چی بنائیان، سودابه دورودیان، سیده نجمه بلاغی، سیمین جلالی، شاه رضا پور رضا، شقایق ایزدی، شیدا سادات سیدین بروجنی، صبا قنبری، عاطفه مرادخانی، عالیه سادات میرخداوندی، عرفانه خسروی، علیرضا مهدی پور، کیمیا عالی‌ پور، کیمیا نگارنده پور، لادن افشارزاد، لیلا افشار، لیلا قاسمی، لیلا محمدزالی، مجید آهنگری، محمد شعرباف، مریم شادانلو، مریم شیخ مهدی، مریم معصومی فر، مریم معینی، مینا عالی پور، نرگس خسرویان کوچکسرائی، نگار رحیمی بادافشانی، نوشین مبشری، هاشم یوسف نیا، هلیا مصنف در این نمایشگاه شرکت دارند.

هنردوستان برای تماشای ۶۳ اثر راه‌یافته به «انعکاس خیال» می‌توانند از روز یکشنبه، ۴ تا روز جمعه، ۹ آبان سال جاری، از ساعت ۱۰ تا ۱۷ به نگارخانه شفق فرهنگسرای خانواده واقع در خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، خیابان بیست و یکم، بوستان شفق مراجعه کنند.