برنامه مسابقات تیم زیر ۱۷ سال هندبال ایران/ مصاف با آلمان در دیدار اول

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان اعلام شد که براساس آن تیم ملی زیر ۱۷ سال ایران که در گروه C با آلمان، آرژانتین و پورتوریکو همگروه است، باید در نخستین دیدار خود در این جام به مصاف آلمان برود.

ملی‌پوشان کشورمان سپس با آرژانتین دیدار می‌کنند و در سومین و آخرین دیدار مرحله مقدماتی خود پورتوریکو را پیش رو دارند.

برنامه کامل دیدارهای تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان به این شرح است:

جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴ – ساعت ۱۶:۰۰ :

ایران – آلمان

یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴- ساعت ۱۸:۱۵ :

ایران – آرژانتین

سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ –ساعت ۱۶:۰۰ :

ایران – پورتوریکو

گفتنی است؛ نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان از ۲ تا ۱۰ آبان به میزبانی مراکش برگزار می‌شود.