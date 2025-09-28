پاکدل: زمان برای تدارکات خارجی نداریم/ باید با مربیان جلسه بگذاریم

به گزارش خبرنگار مهر، با قهرمانی تیم هندبال زیر ۱۷ سال کشورمان در آسیا و کسب سهمیه حضور در رقابت های قهرمانی جهان، موضوع تداخل زمانی دو رویداد مهم بازیهای آسیای بحرین و رقابتهای جهانی می تواند باعث تزلزل در هر دو تیم شود.

علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال کشورمان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: برای برنامه ریزی هنوز به جمع بندی نرسیده ایم. باید با مربیان جلسه بگذاریم و ببینیم برای این تداخل زمانی برنامه ها چه کاری باید انجام دهیم.

وی افزود: نظرات مختلفی داریم، اینکه بتوانیم برخی از این نفرات زیر ۱۷ سال را به تیم جوانان اعزامی به بحرین اضافه کنیم و از آن طرف در ترکیب تیم بحرین هم از نفرات تیم زیر ۱۷ سال اضافه شوند.

وی در خصوص اینکه چه تدارکاتی برای تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان خواهیم داشت و آیا برای این تیم برنامه های تدارکاتی خارجی نیز در نظر گرفته می شود، گفت: زمانی برای اردو و مسابقه خارجی نداریم. زمان کم است رقابت های قهرمانی جهان در آبان ماه است و از نظر زمانی چند روز آن با بازیهای آسیایی جوانان بحرین همزمانی دارد.

وی ادامه داد: این بچه ها پشت به پشت اردو داشته و فرصتی برای برنامه ریزی جدید نداریم، اینها دائم در مسابقه بوده اند و احتمال دارد در این فرصت کم دچار آسیب دیدگی هم شوند.

وی در خصوص اینکه چه پاداشی به تیم داده اند هم گفت: در فرودگاه به تمامی بچه ها پاداش نقدی داده شد.

رقابت های هندبال قهرمانی جهان زیر ۱۷ سال پسران از دوم آبان ماه در مراکش برگزار می شود و چند روزی با بازیهای آسیایی بحرین تداخل زمانی دارد.