۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

توهین وزیر صهیونیست به عربستان سعودی

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در سخنانی به عربستان سعودی اهانت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در یک نشست گفت: اگر عربستان پیشنهاد عادی سازی روابط در برابر تشکیل کشور فلسطین را به ما بدهد در برابر عادی سازی روابط خواهان تشکیل کشور فلسطین باشد ما به آنها می‌گوییم نه ممنون.

وی اضافه کرد: شما به شتر سواریتان در بیابان عربستان ادامه دهید!

اسموتریچ پیشتر نیز در واکنش به موج به رسمیت شناختن کشور فلسطین، خطاب به نتانیاهو نخست وزیر این رژیم گفت: تنها جواب به این روند اعلام حاکمیت بر کرانه باختری و خارج کردن ایده احمقانه کشور فلسطین از دستور کار برای همیشه است!

      فعلا که شما تو اسرائیل برگشتید به عصر حجر با این رفتارهای غیر انسانی؛ یک مشت وحشی هستید.

