ایجاد ۲ هزار و ۵۹۹ اشتغال جدید با پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ملااسماعیلی اظهار کرد: در دوره فعالیت دولت چهاردهم، تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در استان با اعطای تسهیلات به تعداد ۶۱۷ عنوان طرح مصوب به ارزش ۱۰ هزار و ۹۷۹ میلیارد ریال معادل ۹۳٪ اعتبار تخصیصی و ایجاد اشتغال برای ۲ هزار و ۵۹۹ نفر پایان یافت.

وی با یادآوری آغاز پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در سال جاری ادامه داد: تا اواسط مردادماه سال جاری به تعداد ۱۵۲ عنوان طرح مصوب رقمی بالغ بر ۴,۰۳۱ میلیارد ریال تسهیلات (۳۸٪ اعتبار تخصیصی) پرداخت شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی بیان کرد: پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در ایجاد اشتغال و احیای واحدهای تولیدی راکد و زیان دیده در استان، تأثیر چشمگیری داشته است.