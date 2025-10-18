  1. استانها
  2. مرکزی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

تحقق ۹۰ درصدی پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در مرکزی ضروری است

تحقق ۹۰ درصدی پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در مرکزی ضروری است

اراک- استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت افزایش نرخ تحقق پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در این استان از ۶۲ به ۹۰ درصد تا پایان مهلت مقرر، خواستار هدایت هدفمند متقاضیان به سمت مشاغل پایدار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر شنبه در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار کرد: برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، عملکرد مناسبی داشتند و نیاز است مابقی بانک‌ها در این راستا تلاش بیشتری داشته باشند.

وی افزود: بانک رسالت در سطح کشور عملکرد مطلوبی نداشت، اما سایر بانک‌ها اقدامات جبرانی انجام داده و هنوز فرصت اصلاح باقی است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: سرمایه در گردش در اختیار کارگاه‌های کوچک و متوسط به سرعت بر معیشت افراد تأثیر گذاشته و سود قابل توجهی ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: پرداخت این تسهیلات از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا می‌تواند به کاهش مشکلات معیشتی بخش قابل توجهی از جامعه کمک کند.

استاندار مرکزی تاکید کرد: درخصوص تسهیلات تبصره ۱۸، تأکید می‌شود که تلاش‌ها به‌گونه‌ای صورت گیرد تا نرخ تحقق پرداخت‌ها از ۶۲ درصد به ۹۰ درصد تا پایان مهلت مقرر برسد.

وی افزود: لازم است بانک‌ها و دستگاه‌های معرفی‌کننده افراد، اهتمام ویژه‌ای برای هدایت متقاضیان به سمت شغل‌های پایدار داشته باشند و مدارک و فرآیندها به صورت کامل رعایت شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: تجربه دستگاه‌ها نشان می‌دهد که اگر اهتمام کافی وجود داشته باشد، تسهیلات به شغل واقعی منتهی خواهد شد و از انحراف منابع جلوگیری می‌شود.

وی گفت: کمیته‌های نظارت شهرستانی با همکاری فرمانداران، اهتمام ویژه‌ای در زمینه اشتغال خواهند داشت تا اهداف استان در این حوزه محقق شود.

زندیه وکیلی تأکید کرد: پرداخت تسهیلات اشتغال و تسهیلات ازدواج از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد بانک‌ها در استان است چرا که به صورت مستقیم با معیشت مردم مرتبط است.

وی افزود: ضروری است که ورود اطلاعات به سامانه رصد با سرعت و دقت انجام شود تا امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و بانک‌ها فراهم شود و اقدامات انجام شده به طور شفاف ثبت و بررسی شود.

توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی اشتغال در اولویت تسهیلات اشتغال است

استاندار مرکزی بر ضرورت تمرکز بر اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی مشاغل تأکید کرد و گفت: تلاش دستگاه‌های متولی باید به گونه‌ای باشد که فرصت‌های اشتغال در حوزه دیجیتال و مشاغل هوشمند به شکل هدفمند معرفی و هدایت شوند.

وی افزود: این اقدام علاوه بر افزایش بهره‌وری، می‌تواند به تداوم و پایداری مشاغل، به ویژه در روستاها، کمک کند و مشاغل خانگی و هنرهای فرعی نیز با رویکرد دیجیتال تقویت شوند.

زندیه وکیلی با بیان اینکه ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف باید به درستی شناسایی و فعال شوند، تصریح کرد: این ظرفیت‌ها، چه در بخش کشاورزی و چه در سایر حوزه‌های اجرایی، قادرند فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کرده و به توسعه اقتصادی پایدار در استان منجر شوند.

وی ادامه داد: با هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، امکان هدایت تسهیلات به سمت مشاغل مؤثر و پایدار فراهم می‌شود و این امر، علاوه بر ایجاد اشتغال، تأثیرات مستقیم بر معیشت اقشار آسیب‌پذیر خواهد داشت.

استاندار مرکزی بر ضرورت همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها تأکید کرد و افزود: اجرای هدفمند و هوشمندانه تسهیلات اشتغال، همراه با نظارت دقیق، زمینه‌ساز تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی استان خواهد بود.

سنجش مستمر میزان انحراف تسهیلات اشتغال؛ اولویت استان مرکزی در حمایت از مشاغل پایدار

استاندار مرکزی بر پایش مستمر میزان انحراف تسهیلات اشتغال تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود که سهم تحقق تسهیلات اشتغال در سال گذشته چه میزان بوده و چه بخش‌هایی انحراف داشته است.

وی افزود: عمده این تسهیلات از طریق نهادهای حمایتی ارائه می‌شود و بخشی از آن با هدف حمایت و معیشت خانوارها پرداخت می‌شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: طبیعی است که برخی از مشاغل ایجادشده با این تسهیلات کوتاه‌مدت هستند و شغل‌های پایدار در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات هزینه ایجاد چند برابری دارند.

وی ادامه داد: مشاغل خانگی و کوچک نیز باید مورد توجه باشند، زیرا بخشی از آن‌ها اهداف حمایتی و معیشتی دارد، اما باید میزان انحراف آن‌ها از برنامه پیش‌بینی‌شده مورد سنجش قرار گیرد و با استانداردهای گذشته کشور مقایسه شود.

استاندار مرکزی تاکید کرد: توجه بیشتر دولت به ارائه این تسهیلات به معنای تضمین کامل اشتغال پایدار نیست و بخش قابل توجهی از مشاغل ایجادشده موقتی هستند و تنها برخی از مشاغل با بهره‌گیری از این حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری مستمر دوام خواهند یافت.

کد خبر 6625782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها