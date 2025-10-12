ملااسماعیلی: ۶ هزار و ۵۹۱ میلیارد ریال تسهیلات در مرکزی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ملااسماعیلی اظهار کرد: ۱۰ هزار و ۸۰۷ میلیارد ریال منابع مالی از محل اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به این استان اختصاص یافت که تا کنون ۶۱ درصد این اعتبارات در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این تسهیلات به ۲۶۸ عنوان طرح مصوب در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، تعاونی، دانش بنیان، ورزشی و پزشکی پرداخت شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: بر اساس ارزیابی انجام شده توسط دبیرخانه ملی تبصره ۱۸، تا پایان نیمه نخست سال جاری، این استان در رتبه چهارم کشور را در زمینه پرداخت تسهیلات فوق به خود اختصاص داده است.