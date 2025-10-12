  1. استانها
  2. مرکزی
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

ملااسماعیلی: ۶ هزار و ۵۹۱ میلیارد ریال تسهیلات در مرکزی پرداخت شد

ملااسماعیلی: ۶ هزار و ۵۹۱ میلیارد ریال تسهیلات در مرکزی پرداخت شد

اراک- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: ۶ هزار و ۵۹۱ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از ابتدای اجرای این طرح تاکنون در استان پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ملااسماعیلی اظهار کرد: ۱۰ هزار و ۸۰۷ میلیارد ریال منابع مالی از محل اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به این استان اختصاص یافت که تا کنون ۶۱ درصد این اعتبارات در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این تسهیلات به ۲۶۸ عنوان طرح مصوب در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، تعاونی، دانش بنیان، ورزشی و پزشکی پرداخت شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: بر اساس ارزیابی انجام شده توسط دبیرخانه ملی تبصره ۱۸، تا پایان نیمه نخست سال جاری، این استان در رتبه چهارم کشور را در زمینه پرداخت تسهیلات فوق به خود اختصاص داده است.

کد خبر 6619777

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها