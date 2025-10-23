عراقچی: دیپلماسی استانی به یک اصل مهم در روابط تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی عصر پنجشنبه در مراسم اختتامیه دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی در مشهد اظهار کرد: ابتدا از آستان قدس رضوی که دیروز و امروز میزبانی جلسات مختلف را به عهده گرفتند و جلسه بسیار خوبی با تولیت استان در قالب کارگروه امام رضا (ع) داشتیم، تشکر می‌کنم. هدف این کارگروه، تسهیل زیارت و ورود زوار از کشورهای مختلف و افزایش حضور آن‌ها و همچنین ارائه تسهیلات و بین‌المللی کردن مشهد و آستان قدس رضوی است.

وزیر امور خارجه افزود: استاندار خراسان رضوی و استانداران خراسان شمالی و جنوبی زحمت کشیدند و همه ترتیبات جلسات را فراهم کردند. همچنین از نمایندگان مجلس، سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای پیرامونی و فراتر از آن، سرکنسول‌های محترم و مدیران وزارت امور خارجه و دیگر همکاران خودم تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به اهمیت دیپلماسی استانی گفت: دیپلماسی استانی اکنون به یک اصل مهم در سیاست خارجی ما تبدیل شده و کاملاً جا افتاده است. گزارش میزگردها نشان می‌دهد که موضوعات با دقت و جزئیات بررسی شده و دستورالعمل‌های متعددی مصوب شده است. وزارت امور خارجه در معرض مطالبه‌گری بخش خصوصی قرار گرفته که این موضوع بسیار امیدبخش است. بسیاری از موارد نیازمند مصوبه هیئت دولت یا مجلس است و برخی نیز به صورت دستورالعمل بین وزارتخانه و استانداری‌ها اجرا خواهد شد.

عراقچی ادامه داد: در همه توصیه‌ها و بحث‌هایی که انجام شد، هیچ اشاره‌ای به تحریم‌ها و اسنپ بک نشد که نشان‌دهنده درک بالای بخش خصوصی و دولتی است. ظرفیت‌های داخلی ما هنوز به‌طور کامل استفاده نشده است. نکاتی که باید اصلاح شوند، مربوط به قوانین و رویه‌های داخلی است؛ اگر این موارد اصلاح شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

وزیر امور خارجه با بیان اهمیت استفاده از ظرفیت‌های همسایگان، تصریح کرد: ظرفیت‌های کشورهای همسایه کمتر از پنجاه درصد استفاده شده است. برای مثال پاکستان، افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه، عراق و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس ظرفیت‌های زیادی دارند که هنوز مغفول مانده‌اند. استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی نیز ظرفیت‌های قابل توجهی از جمله زعفران دارند که می‌تواند در توسعه اقتصادی و دیپلماسی مؤثر باشد.

وی افزود: دیپلماسی استانی را با قوت ادامه خواهیم داد و نتایج جلسات به صورت دستورالعمل به سفرای کشور ابلاغ خواهد شد. هر نیازی که بخش خصوصی داشته باشد، وزارت امور خارجه موظف است حمایت کند. پیش از این، برای حمایت از یک پروژه چندصد میلیون دلاری، تنها به منظور کمک به بخش خصوصی سفری سه‌ساعته به تاجیکستان داشتم و این تجربه تکرار خواهد شد.

عراقچی همچنین با اشاره به اهمیت ارتباطات و همکاری‌های منطقه‌ای اظهار کرد: ما تجربه خوبی از نشست‌های گذشته داریم و امیدواریم با کشورهای شرق و شمال‌شرقی روابط اقتصادی و گردشگری خود را تقویت کنیم. توسعه ظرفیت‌های گردشگری در کشورهای همسایه و ایران می‌تواند عامل مهمی در گسترش همکاری‌های اقتصادی باشد.