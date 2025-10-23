به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی در دومین روز از سفر خود به مشهد، به همراه غلامحسین مظفری استانداری خراسان رضوی با اعضای اتاق اندیشه ورزی استان دیدار و گفتگو کرد که در این نشست ظرفیت‌های منطقه‌ای خراسان رضوی در عرضه‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی بررسی شد.

همچنین معاونین سیاسی و اجتماعی، امنیتی و انتظامی و توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور و دبیرکل اتاق اندیشه ورزی استان در این جلسه حضور داشتند.

اندیشه ورزان خراسان رضوی شامل رؤسای کارگروه‌های تخصصی اتاق اندیشه ورزی و نخبگان و فعالان حوزه دانشگاه، علم و فناوری، زنان و خانواده و دیپلماسی اقتصادی در این نشست در حضور عراقچی، بر پیوند میان سیاست خارجی و توسعه استانی، نقش این استان در تعاملات مرزی و لزوم تلفیق حکمرانی داده محور با منافع ملی در سطوح محلی و جهانی تاکید کردند.