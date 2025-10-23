علم الهدی: رسالت روحانیت حفظ پویایی و استمرار در توسعه معارف دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با جمعی از روحانیون و پیشکسوتان سپاه پاسداران استان‌های خراسان رضوی، گلستان و گیلان که در هتل ولایت برگزار شد، اظهار کرد: استراحت و سکون برای خدمتگزاران امام زمان (عج) کاربردی ندارد. معمولاً مردم از افرادی که پیش از این مقام مذهبی یا علمی بالاتری داشتند، به عنوان پیشکسوت یاد می‌کنند، اما اگر به میزان استمرار خدمت و فعالیت آنان نسبت به گذشته نگاه کنیم، می‌بینیم که زمان خدمتشان به‌تدریج افزایش می‌یابد. امام خمینی (ره) در جوانی، میانسالی و حتی در سال‌های پایانی عمر خود همواره در خدمت به خدا و حضرت ولیعصر (عج) بود و حجم خدمت ایشان با هر مرحله‌ای از زندگی‌اش مقایسه‌پذیر نبود. ایشان تا آخرین لحظه پای اصول دینی و انقلابی خود ایستادند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: ما نیز در هر لحظه از زندگی‌مان نوکر امام زمان (عج) هستیم؛ این خدمت، زمان و شرایط خاصی ندارد. از روزی که طلبه شدیم تا زمانی که به مرجع عالیقدر تبدیل می‌شویم، همواره در مسیر خدمت به ایشان ایستاده‌ایم. نکتهٔ مهم این است که ما باید به‌خوبی باور کنیم که نوکر هستیم و در هر روز، نوکر به‌روز و مؤثری برای ایشان باشیم.

وی با بیان اینکه احساس نوکری بزرگ‌ترین نشان ارادت ما به ساحت امام زمان (عج) است، عنوان کرد: تا آخرین لحظه هیچ مقام یا شرایطی نمی‌تواند وزن این ارادت را در دل ما کم کند. این حس، ما را به این باور می‌رساند که در هر وضعیت، خود را خدمتگزار حضرت می‌دانیم و دیگر واژهٔ استراحت یا کناره‌گیری برای ما معنایی ندارد.

علم الهدی گفت: انقلابی بودن مستلزم این است که به این نکتهٔ اساسی تسلیم نشویم که زمان جوانی ما سپری شده و حالا باید جوانان دیگر کار را بر عهده بگیرند. تجربهٔ ما، هرچند با سال‌ها پر می‌شود، می‌تواند به اندازهٔ چند جوان مؤثر و کارا باشد. زمان خدمت به امام زمان (عج) برای ما هیچ‌گاه محدود نمی‌شود؛ این خدمت زمان نمی‌شناسد و ضعف جسمانی هرگز اراده و ایمان ما به بقیه‌الله را کم نمی‌کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تاکید کرد: در هر عرصه‌ای از زندگی، شرایطی پیش می‌آید که می‌تواند به خدمت تبدیل شود؛ هیچ‌گاه اجازه ندهیم حس ناتوانی یا بازنشستگی ما را از مسیر خدمت و نوکری دور کند. امروز ما با مسأله‌ای مواجهیم که باید بر اساس آن عمل کنیم و مرزهای انقلاب خویش را مشخص کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در بیانات خود تأکید کردند که جهان در «پیچ تاریخ» قرار دارد؛ این به این معناست که معادلهٔ سابقهٔ قدرت و ثروت که در طول زمان معیارهای اصلی سلطه بودند، دیگر کاربردی ندارد. استکبار بر پایهٔ زور و ستم منسوخ شده و اکنون جریانی که می‌تواند قلب‌ها و ذهن‌ها را به سوی خود بکشد، جریان فرهنگی و فکری است که از قرآن و اسلام سرچشمه می‌گیرد؛ زیرا معارف ما با فطرت بشر هم‌راستا است و از این رو پیشتاز باقی می‌ماند.

علم الهدی گفت: به همین دلیل در رقابت‌های فکری و معنوی ما پیشتازتر از دیگر فرهنگ‌ها و تمدن‌های جهان هستیم؛ قدرت و معارف ما غنی‌تر است و برای پیشبرد این مسیر، نیاز به فعالیت و خدمت بیشتر داریم. باید با تمام توان و توانمندی بر این موضع ایستاد و پیش رفت.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: امروز عامل نفوذ در ذهن‌ها و فطرت‌ها، انقلاب و نظام ماست که می‌بایست معارف را در کانون عواطف و اندیشه‌های انسانی جای دهد تا اسلام دغدغهٔ جهانی و سراسری شود. جهان در حال آماده شدن به سوی ظهور است، همان‌گونه که معادله‌ها و معیارها تغییر یافته‌اند؛ نمونهٔ این تغییر را می‌توان در مسألهٔ فلسطین و غزه مشاهده کرد. اعتراضات مردم آمریکا نسبت به دولت خود نیز نشانگر «پیچ تاریخی» است؛ اگر این مسیر ادامه یابد، ظهور امام زمان (عج) محقق خواهد شد، بنابراین ما به عنوان خدمتگزاران این مرحلهٔ تاریخی مسؤولیتی خطیر داریم و هیچ جریان سیاسی نباید مانع ایستادگی ما بر اصول باشد.

وی با بیان اینکه نگرانی‌ای که برخی حس می‌کنند، یأس و ناامیدی است، ابراز کرد: جریان روحانیت از گذشته تا امروز هرگز عقب نشینی نکرده‌اند. یک سیاست‌مدار آمریکایی گفته است که رهبر ایران به‌عنوان شخصیت منحصربه‌فرد در جهان شناخته می‌شود؛ هر کسی که با او مخالفت کند، شکست می‌خورد و هر چه سعی در براندازی او می‌کنند بالعکس موجب افزایش قدرت او می‌گردد.

علم الهدی گفت: با توجه به اینکه ما رهبری مقتدری داریم، عقب‌نشینی برای ما معنا ندارد؛ در نتیجه باید با تمام قدرت و عزم، خط نوکری و سربازی حضرت ولیعصر (عج) را ادامه دهیم و به هیچ‌وجه اجازه ندهیم که عوامل خارجی یا داخلی ما را مأیوس کنند. ما پیشرو، پیروز و مستحکم هستیم؛ بنابراین نباید در مواضع خود نسبت به دین تزلزل نشان دهیم. به‌خداوند توکل می‌کنیم و با اخلاص و اقتدار بر اصول خود استوار می‌مانیم.