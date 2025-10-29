علم الهدی: رسالت جامعه اسلامی دانشجویان مقابله با جریانات انحرافی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در دیدار با اعضای جامعه اسلامی دانشجویان که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد با بیان اینکه جامعه اسلامی یک نهاد خاص در میان تشکلهای دانشجویی است، اظهار کرد: میخواهم دربارهی پیدایش، تاریخچه و شرایطی که منجر به شکلگیری این نهاد شد، صحبت کنم. در ابتدا، هیچ تشکل دانشجویی در دانشگاهها چنین سازمانی نداشت. بیشتر تشکلهای دینی دانشجویی به عنوان پاسخی به جریانهای لائیک شکل میگرفتند؛ اما جامعه اسلامی دانشجویان، برخلاف این الگو، نه به عنوان تقابل با لائیکگرایی، بلکه به عنوان پاسخی به انحرافات داخلی تشکلهای دینی، بهویژه انجمن اسلامی در دانشگاه تهران و دیگر دانشگاههای بزرگ کشور، به وجود آمد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: آن انجمن تحت تأثیر تفکرات ضد ولایی و غیرولایی قرار گرفت و بهتدریج مسیر انحرافی پیدا کرد. بنابراین دانشجویان متعهد دانشگاه تهران به این نتیجه رسیدند که ضرورت دارد یک تشکل دانشجویی دینی مستقل از انجمن ایجاد شود؛ تشکلی که بتواند در برابر این انحرافات موضع بگیرد.
رسالت جامعه اسلامی دانشجویان؛ مطالبهگری و مقابله با جریانات انحرافی است
وی ادامه داد: از همان ابتدا برای راهاندازی این نهاد مبارزات فراوانی انجام شد و با مواجهه با افراد سردمدارِ جامعه اسلامی، پافشاری و مقاومت آنان باعث شد این تشکل بهواقعیت بپیوندد. خوشبختانه امروز بیش از سه سال است که جامعه اسلامی دانشجویان بهعنوان نگهبان اندیشههای دینی ولایی عمل میکند؛ نه تنها دینی، بلکه در برابر انحرافات و کجرویهای مختلف در دانشگاه نیز ایستاده است. این نهاد با هدف حفظ محور رسالت جامعه اسلامی دانشجویان، در هر موقعیتی که با جریانهای انحرافی روبهرو میشود، میبایست ایستادگی کند و مسیر روشن پیروی از ولایت را در محیط دانشگاهی و در عرصه آکادمیک ترسیم و پیگیری کند.
علم الهدی بیان کرد: در این راستا، لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که شرایط امروز دانشگاهها، بهویژه دانشگاه ما، هر روز در حال تغییر و تحول است و نمیتوان تنها به الگوهای گذشته تکیه کرد. وضعیت کنونی با گذشته قابل مقایسه نیست و برای مواجهه با چالشهای نوین، به تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای جدید نیاز داریم. در گذشته، نقش تشکلهای دینی بیشتر محدود به مسائل ارزشی، مقاومت در برابر انحرافات و ترویج ارزشهای اسلامی بود؛ اما امروز میدان مبارزه ما تغییر کرده است و دیگر نمیتواند همانگونه که پیش از این بود، بهصورت گسترده عمل کند. با توجه به شرایط ویژه و خاص کشور، ما باید اصل مطالبه را از دست ندهیم؛ یعنی همچنان مطالبه گرانه، آرمانپذیر و مقتدرانه نسبت به اهدافمان باشیم.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اضافه کرد: بهعبارت دیگر، دانشجویان متدین و تشکلهای دینی دانشجویی باید مطالبه گر جدی باشند، در موضع مطالباتی مقاوم بمانند و هرگز به دلیل موانع یا فشارهای محیطی عقبنشینی نکنند.
ضرورت اجرای مطالبات با برنامهریزی و سیاستگذاری دقیق
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل، نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری دقیق برای مطالبههایمان هستیم؛ مطالبه نه بهصورت تصادفی و بدون چارچوب، بلکه با برنامهای منظم که مانع بروز تنشهای جدید شود، پیش میرود. این برنامه باید شامل شناسایی اهداف، تعیین روشهای اجرایی و کنترل روند باشد تا بتوانیم مطالباتمان را بهصورت مؤثر و در عین حفظ آرامش انجام دهیم. استفاده از الگوهای گذشته بهتنهایی کافی نیست؛ بلکه هر زمان که تصمیمی را برای اجرا میگیریم باید پیشبینی کنیم که چه مشکلاتی ممکن است پیش آید و بر این اساس راهکارهای پیشگیرانهای ارائه کنیم.
علم الهدی تاکید کرد: در این مسیر، جذب نیروهای متدین نقش کلیدی دارد. هر ورودی جدید به دانشگاه، چه از دبیرستان و چه از دیگر مسیرهای آموزشی، باید با دقت مورد ارزیابی قرار گیرد تا افرادی که از خانوادههای متدین و با تربیت اسلامی میآیند شناسایی و جذب شوند. این افراد میتوانند بهعنوان ستونهای روحی و فکری در تشکل حضور یافته و از نفوذ جریانهای لائیک و سمی جلوگیری کنند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: از نظر تاریخی، دانشگاه پیش از این محل درگیریهای شدید بین دانشجویان متدین و عوامل بیدین بود؛ اما با گذشت زمان و تغییرات ساختاری، شرایط بهبود یافته و فضای دینی در دانشگاه پویاتر شده است. با این وجود هنوز نیاز است تا میدان دانشگاه را «پُر» نگه داریم؛ یعنی در هر موقعیت، مراسم یا فرصت سیاسی، حضور فعال و پرانرژی داشته باشیم تا هیچگونه خلأیی برای نفوذ مخالفان باقی نماند. این کار نه تنها فضای دانشگاه را از تهدیدات داخلی محافظت میکند، بلکه بستر مناسبی برای گسترش فعالیتهای علمی، پژوهشی و جهادی متدین فراهم میآورد.
جلوگیری از ایجاد نفاق و تفرقه در محیط دانشگاه
وی گفت: در نهایت، ایستادگی جدی در برابر هرگونه نفاق و ضعف لازم است. هدف این است که هر کسی که به پشتوانه ایمان و اراده وارد فعالیتهای تشکل میشود، از هدف اصلی یعنی پیشبرد رسالت اسلامی و دفاع از دین در دانشگاه، غافل نشود. با این رویکرد ما میتوانیم نه تنها از تنشهای داخلی پیشگیری کنیم، بلکه بهصورت مستمر و پایدار، فضای دانشگاه را به میدانی پر از نشاط، دلسوزی و ایستادگی تبدیل کنیم.
علم الهدی با اشاره به توسعه و گسترش دانشگاههای علوم پزشکی بیان کرد: در حال حاضر مساله توسعه دانشگاه علوم پزشکی مطرح است که لازم هست چند نکته اساسی را مورد بررسی قرار دهیم؛ نخست، سوال اصلی این است که آیا سیاستهای کنونی برای توسعه پزشکی کشورمان مناسب است یا باید محدودیتی برای تعداد پذیرش دانشجویان پزشکی ایجاد کنیم. در این باره، شهید آیت الله رئیسی پیش از این بر ضرورت افزایش ظرفیت پذیرش تأکید داشتهاند؛ اما همزمان باید به نیازهای واقعی کشور نسبت به تعداد پزشکان توجه کنیم، چرا که هنوز هم کمبود پزشک در بسیاری از حوزهها احساس میشود.
استفاده از زیرساختهای پژوهشی بیمارستان رضوی
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: دوم، تجربه ایرانیان در حوزه پزشکی و هوافضا نشان میدهد که متخصصان ایرانی توانستهاند در هر دو زمینه به موفقیتهای چشمگیری دست یابند. بسیاری از پزشکان ایرانی که در خارج از کشور مشغول به کار هستند، توانستهاند دانش و فناوریهای پیشرفته را بهکار گیرند و این دستاوردها میتواند برای پیشبرد پژوهشها و آموزش در داخل کشور نیز مفید باشد.
وی خاطرنشان کرد: سوم، توسعه بخش خصوصی پزشکی بدون در نظر گرفتن کیفیت علمی و پژوهشی ممکن است منجر به بروز مشکلاتی شود؛ بهعنوان مثال، برخی دانشگاههای پزشکی در استان با کمبود اساتید متخصص و عدم توانایی در جذب نیروی انسانی ماهر مواجه هستند. به همین دلیل، بهرهگیری از زیرساختهای پژوهشی موجود، بهویژه در بیمارستان رضوی که امکانات تحقیقاتی قوی دارد، میتواند گام مؤثری در ارتقای آموزش و پژوهش باشد. ایجاد یک دانشکده علوم پزشکی همجوار با این بیمارستان میتواند از این زیرساختها بهطور مستقیم بهرهبرداری کند و نیروی انسانی متخصصی را برای پژوهش و درمان تربیت نماید.
علم الهدی تاکید کرد: در نهایت، برای پیشبرد این برنامهها به حمایتهای مختلف اجتماعی، سیاسی و مالی نیاز داریم. اگرچه ما مایل به همکاری با هر نوع حمایتی هستیم، اما لازم است قبل از اقدام، نوع و میزان حمایت مورد نیاز بهوضوح مشخص شود تا بتوانیم برنامههای خود را بهصورت هدفمند و مؤثر پیگیری کنیم؛ بنابراین، تقاضا میکنم تا با بررسی دقیق این موضوعات، راهکارهایی برای توسعه علمی پژوهشی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارائه شود و حمایتهای لازم در جهت ارتقای ظرفیتها و بهبود کیفیت آموزش و پژوهش فراهم گردد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: در کل، ما باید همزمان به حفظ آرامش جامعه، ارتقای علوم پزشکی، تقویت هویت اسلامی و مقابله مؤثر با تهدیدهای داخلی و خارجی بپردازیم؛ چرا که همه این چالشها بههم پیوستهاند و هریک میتواند تأثیرگذار بر بقیه باشد.
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