علم الهدی:اردوهای دانشجویی فرصتی برای تحول فکری و شخصیتی دانشجویان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در دیدار با رؤسا و مسئولان نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، با تاکید بر نقش دانشگاهها در حفظ انسجام اجتماعی اظهار کرد: هر استاد یا مدیر باید فضایی فراهم آورد که در آن افراد بتوانند نظرات مخالف خود را آزادانه بیان کنند تا گفتوگوی سازندهای به وجود آید. این به معنای این نیست که باید خود را بهسوی یک دیدگاه خاص سوق دهیم یا بهکارگیری نفوذ برای سرکوب مخالفان؛ بلکه باید به گونهای رفتار کنیم که «حرف تو بزن، اما در عین حال فضا را برای هر کسی که میخواهد خلاف حرف تو را بگوید، نیز باز هست».
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: در این راستا، حتی در کلاسهای تخصصی نیز نباید از دانشجویان انتظار داشته باشیم تا فقط از پرسشهای چالشبرانگیز دوری کنند؛ بلکه باید این پرسشها را به عنوان فرصتی برای رشد فکری در نظر بگیریم.
وی تاکید کرد: ما، علما، دانشمندان، اساتید و اندیشمندان جامعه، به عنوان ستونهای فکری و راهنمای این مسیر، باید از این حقیقت آگاه باشیم و دست برداریم از هر گونه تصور نادرست که شاید برخی «دین را فدا کنند» تا به انسجام دست یابند. بهجای اینگونه نگاه کوتاهمدت، باید بهدقت به این نکته توجه کنیم که انسجام نه فقط در سطح اجتماعی، بلکه در بسترهایی چون دانشگاهها نیز شکل میگیرد. دانشگاه، محیطی است که تضاد و تعارض افکار طبیعت پویایی علمی میباشد؛ ما باید این تضادها را نه با ترس و سرکوب، بلکه با مدیریت هوشمندانه و سازنده مهار کنیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از محورهای اساسی این است که در مدیریت ورود دانشجویان تازهوارد، بهویژه در دورههای آشنایی و اردوهای مختصر سهروزه، باید برنامهریزی دقیق و انسانی صورت گیرد. در این اردوها، حتی اگر تماس دانشجویان با والدین محدود شود، هدف این است که آنها را از محیطهای روزمره جدا کرده و فرصتی برای تحول فکری و شخصیتی فراهم کنیم؛ بهطوریکه پس از بازگشت به دانشگاه، نه تنها دانشآموزی صرفاً مسلط به مطالب درسی باشد، بلکه یک فرد متحول، با نگرش پژوهشی و جاهطلبی برای خدمت به جامعه باشد. این نوع مدیریت، نه تنها به حفظ انسجام داخلی کمک میکند، بلکه از بروز اختلالات مدیریتی و زیرساختی در دانشگاه نیز جلوگیری مینماید.
هزینه کردن «دین» برای حفظ انسجام اشتباه بزرگی است
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه دستیابی به انسجام واقعی در جامعه نیازمند سرمایهگذاری جدی و هزینهگذاری هدفمند است، اظهار کرد: چرا که عامل اصلی وحدت «دین» است که مردم را در کنار هم میآورد و آنها را در برابر مشکلات، کمبودها، ناملایمات و فجایعی که بر سر راهشان میآید، مقاوم میسازد.
وی خاطر نشان کرد: این مسأله به این معنا نیست که دین از بین رفته است، بلکه دین محوری هست که چارچوب اصلی و کمربند قطعی انسجام را تشکیل میدهد و بدون آن، هدف اساسی هر انقلاب و هر طرح سرمایهگذاری قابل دستیابی نخواهد بود.
علم الهدی افزود: در نهایت، باید از هر گونه استفاده نادرست از دین بهعنوان «هزینه» برای اهداف دیگر جلوگیری کنیم؛ زیرا چنین رفتاری نه تنها به فساد دنیوی میانجامد، بلکه سرنوشت آخرتمان را نیز به ناامیدی میکشاند. بهجای اینگونه انحرافات، بر این باور استوار باشیم که حفظ دین، تقویت نظام جمهوری اسلامی و ارتقای انسانها به سوی عبادت خالص خداست؛ عملی که در کتابمظهر اعمال شما، بهعنوان یک ذخیرهٔ گرانبها ثبت میشود و به عنوان ارزشمندترین دستاورد، مورد تمجید قرار خواهد گرفت.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: در این مسیر، دعای ما این است که خداوند، از طریق شما اساتید گرانقدر، ما را در حفظ و پاسداری از دین، تقویت وحدت ملی و پیشبرد هدف نهایی یک جامعهٔ پویای معتدل و سازنده یاری کند، امید است که این مسئولیت بزرگ، بهعنوان یک عبادت حقیقی، همواره در دل هر یک از شما زنده بماند.
