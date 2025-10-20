به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در دیدار رئیس و مدیران جامعة المصطفی العالمیة خراسان که در دفتر نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه زحمات و فعالیتهای شما الحمدالله برای دین، مذهب شیعه و انقلاب پرثمر بوده است، اظهار کرد: الحمدالله در این ۴۵ سالی که از انقلاب میگذرد با توسعه انقلاب توانستیم حلقه مقاومت را پیش ببریم؛ امروز مسئله مقاومت در حوزه ایران، عراق، سوریه نیست بلکه بسیاری از ملتها از خاورمیانه و خارج از آن دارند به جریان مقاومت میپیوندند، درنتیجه مقاومت روز به روز در حال گسترش است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: در همین راستا در جریان بصیرت افزایی، جامعه المصطفی ظرفیت خوبی برای انقلاب دارد و میتواند عامل توسعه بصیرت افزایی در این زمینه شود؛ همچنین شما باید مسائل روز کشور را نیز برای این افراد تبیین کنید؛ زیرا دشمن امروز بهجایی رسیده است که میخواهد تصویر پریشانیها و مشکلات داخلی ما را در دنیا بزرگنمایی کند تا جلوی توسعه انقلاب و مقاومت را بگیرد.
وی با بیان اینکه جامعه المصطفی و حوزه علمیه در مشهد با جریانهای اجتماعی و بدنه جامعه در ارتباط هستند، ادامه داد: این ارتباط باعث میشود که با چالشها و مشکلات روز جامعه آشنا باشند، درنتیجه اگر درک درستی از ظرفیتهای انقلاب و ارزشهای آن نداشته باشند، با توجه به تبلیغات دشمن دچار سردرگمیشوند و نتوانند بهخوبی وظایف تبلیغی خود را در جهت توسعه انقلاب و مقاومت انجام دهند.
علم الهدی تأکید کرد: به همین دلیل بصیرت افزایی برای این عزیزان بسیار مهم است، لذا باید بستری برای تبیین و تحلیل وضعیت روز و حوادث سیاسی کشور برای آنان فراهم شود تا شناخت انقلابی که پیدا میکنند در کشور خودشان به آنها در وظایفشان کمک کند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی دنیا امروز ایران را با اهلبیت (ع) میشناسند، خاطرنشان کرد: تاریخ به ما نشان داده است که هرکجا ادبیات و زبان فارسی توسعه پیداکرده به همان میزان مذهب شیعه نیز رشد داشته است؛ لذا ما اگر بخواهیم فرهنگ شیعه را توسعه بدهیم باید زبان و ادبیات فارسی را گسترش دهیم.
وی افزود: زبان فارسی به خاطر شیرینی و حلاوتی که دارد، وقتی افراد آن را میآموزند گرایش به ادبیات فارسی نیز پیدا میکنند؛ اگر در جامعه المصطفی روی توسعه ادبیات فارسی در کنار آموزش زبان فارسی کار کنید، این افراد علاقهمند میشوند و به تناسب فرهنگ شیعه نیز توسعه پیدا میکند.
علم الهدی گفت: بنده چند سال است که روی فقه حکومتی کار میکنیم، ازجمله موضوعاتی که تاکنون در این زمینه بحث شده شامل امنیت، مقاومت، مشروعیت حکومت در زمان غیبت و … بوده است، امسال نیز روی بحث فقه کارگزار کار میکنیم، دانشجویان جامعه المصطفی میتوانند در این جلسات شرکت کنند.
