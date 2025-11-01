به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در پانزدهمین نشست نخبگان فرهنگی که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره تاریخچه تأسیس حزب جمهوری اسلامی اظهار کرد: تفسیر امام از تأسیس این حزب بود که در زمانی که انقلاب به پیروزی رسیده و جریان‌ها و گروه‌های مختلف برای به دست گرفتن قدرت ظاهر می‌شوند، باید از مشروعیت و تقویت حزب اطمینان حاصل کرد؛ در غیر این صورت افراد ناسالم می‌توانند بر انقلاب مسلط شوند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: دشمن می‌داند که در ایران تفرقه با فرهنگ مردم همخوانی ندارد؛ به همین دلیل سعی می‌کند فرقه‌گرایی را رواج دهد که نقطه مقابل دین است اما در میان ما فرقه معنا ندارد؛ ما مسلمانیم، ما شیعه‌ایم و موازین ما بر پایه فرهنگ شیعه و اعتقاد به ولایت فقیه در عصر غیبت استوار است، بنابراین مسأله فرقه برای ما مطرح نیست.

وی ابراز کرد: هدف ما این است که یک تشکیلات سیاسی بر پایه اصول دینی بنا کنیم، به‌گونه‌ای که هیچ مرزبندی یا جدایی‌ای بین مردم و جامعه دینی ایجاد نشود. همان‌طور که در جامعه ما هیأت‌های مذهبی، انجمن‌ها و جمعیت‌های دینی فراوان است، می‌توانیم از این بنیه برای متراکم‌سازی قدرت اجتماعی بهره‌مند شویم و در عین حفظ ارزش‌های دینی، توان سیاسی را ساماندهی کنیم.

علم الهدی با بیان اینکه نظام و جریان انقلاب باید بر پایه اقتدار مقام معظم رهبری استوار باشد، گفت: دشمن، که به واقعیت شناخت ما رسیده است، می‌داند که ما چه هستیم، به کجا می‌رسیم و چگونه می‌تواند با قدرت‌مان مقابله کند. این درک دشمن نشان می‌دهد که او نه تنها گمانه‌زنی است، بلکه به وضوح مسیر ما را می‌بیند و سعی می‌کند با ایجاد حکومت جهانی اسلام مقابله کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به همایشی که در دانشگاه لئون فرانسه برگزار شده بود، خاطرنشان کرد: اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل بیان کرد که قرن بیست و یکم، قرن زور یا پول نیست؛ بلکه قرن فرهنگ و ایدئولوژی است. او گفت پیشرفت فناوری و ارتباطات مرزهای جغرافیایی را از بین برده و ما را به مسابقه‌ای فرهنگی کشانده است؛ فرهنگی که قوی‌تر باشد، بر جهان حاکم می‌شود. رابین معتقد بود که قوی‌ترین فرهنگ، اسلام است و اگر غرب بخواهد جایگاه خود را در این قرن حفظ کند، باید سعی کند اسلام را متلاشی سازد؛ در غیر این صورت، حاکمیت فرهنگی جهان بر عهده اسلام خواهد بود.