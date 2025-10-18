علم الهدی:ارتقای دانش دینی نیازمند هماهنگی و شفافیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی عصر پنجشنبه در دیدار با حجتالاسلام محمّد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مهمترین نکته در برنامههای آموزشی حوزههای علوم دینی، نحوه اجرای آنها دانست و اظهار کرد: اجرای مؤثر باید با فرهنگ حوزوی سازگار باشد؛ یعنی نه بهدنبال ایجاد نوآوریهای رندانه، بلکه بر پایه ارزشها و سنتهای موجود پیش برود. بهعنوان مثال، در مشهد دورهای را برای طلبههای سطح چهار با تمرکز بر تفسیر سورهها برگزار کردهایم که بهصورت موضوعی و با حضور اساتید برجسته حوزه برگزار میشود. این دورههای کوتاهمدت (یک تا دو سال) با صدور گواهینامه، امکان شرکت در دورههای معارف را برای دانشجویان فراهم میکند که میتواند بهعنوان یک سیستم کلاسیک توسط خود سازمان تبلیغات اسلامی یا سایر نهادهای آموزشی راهاندازی شوند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: از سوی دیگر، ما برای گسترش افقهای فکری طلبهها برنامه مطالعاتی «شهید مطهری» را آغاز کردهایم. این برنامه از کتابهای ساده داستانی شروع میشود و بهتدریج به مباحث فلسفی و تاریخی میرسد؛ بهطوریکه نوجوانان، جوانان و حتی افراد مسن بتوانند بهصورت گامبهگام به عمق اندیشه ایشان دست یابند. این مسیر میتواند تحت عناوینی چون «اندیشه شهید مطهری» یا «فلسفه علامه طباطبایی» پیگیری شود. برای تحقق این طرح، نیاز به تبلیغات گسترده و همکاری با صدا و سیما یا سایر رسانههای عمومی داریم تا آگاهی عمومی افزایش یابد و افراد بیشتری به این دورهها جذب شوند.
وی سه مسیر اصلی برای پیشبرد این برنامهها مطرح کرد و گفت: نخست اجرای دورههای کوتاهمدت با محتوای تخصصی و صدور گواهینامه، دوم گسترش مطالعات فکری و سوم ایجاد یک سامانه مالی منصفانه و شفاف برای طلبهها بهگونهای که بتوانند بدون دغدغه مالی به تحصیل بپردازند. این سه راه میتوانند بهصورت همزمان یا گامبهگام پیادهسازی شوند و با همکاری نهادهای تبلیغاتی، رسانهای و مدیریتی، به رشد علمی و فکری حوزههای دین و بهبود وضعیت طلبهها منجر شوند.
علم الهدی اشاره کرد: این دورهها نه تنها برای طلبهها بلکه برای عموم مردم بهویژه کسانی که در شهرهای کوچک یا حومهها به منابع کافی دسترسی ندارند، طراحی میشوند. در این راستا، میتوان از دو قالب «تدریس حضوری» و «تدریس آنلاین» بهره برد؛ بهطوریکه در استانهای دورافتاده، دورهای آموزشی به صورت مجازی یا ضبطشده در اختیار علاقهمندان قرار گیرد. همچنین، ایجاد کتابچههای مرجع، فهرست سرفصلها و ضبط جلسات برای انتشار در رسانههای داخلی (رادیو، تلویزیون، وبسایت) باعث میشود تا دسترسی به محتوا برای همه به صورت رایگان فراهم شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره نحوه مدیریت اندیشکدههای دینی عنوان کرد: برای کارآمدی بیشتر، هیئتهای اندیشکدهها باید زیر نظارت مقامات دولتی (استاندار، وزیر یا مدیرکل ارشاد و مدیرکل سازمان تبلیغات) قرار گیرند تا از حمایت مالی و اجرایی برخوردار شوند. اندیشکدههای هر استان باید در چارچوب یک شبکه مرکزی و نه بهصورت مستقل و منزوی فعالیت کنند؛ بهعبارت دیگر، یک ساختار اتحادیهای که تبادل تجارب و هماهنگی تصمیمگیریها را تسهیل کند.
وی افزود: در همین راستا، برنامهای آموزشی منسجمی بایستی تهیه شود؛ سرفصلها فهرستبندی و کتابچههای راهنما تهیه شود و مبانی فکری بر پایه تعالیم امامان و آثار علمای بزرگ تدریس شود تا نیروهای متخصص در حوزههای اجتماعی سیاسی پرورش یابند. همچنین مدیریت مساجد بهصورت مرکزی سازماندهی گردد؛ بودجه شفاف بر پایه نیازهای واقعی توزیع شود، مسئولین هر مسجد بهصورت فردی پاسخگو شوند. در نهایت، وضع قوانین واضح برای انتصاب مقامات و نظارت عمومی تضمینکننده شفافیت و مسئولیتپذیری خواهد بود.
علم الهدی گفت: در مجموع، ترکیب برنامههای آموزشی منسجم، نظارت مؤثر بر اندیشکدهها و استفاده از فناوریهای روز (ضبط، پخش و آزمون آنلاین) میتواند بهعنوان یک الگوی موفق برای تقویت نیروی انسانی دینی و ارتقای سطح دانش در حوزههای مختلف عمل کند. این رویکرد نه تنها نیازهای طلبهها را برآورده میسازد، بلکه به عموم مردم امکان دسترسی به معارف دینی را نیز فراهم میآورد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: البته این نهادها نباید به عنوان جایگزینی برای دانشگاهها مطرح شوند، بلکه بهعنوان تکمیلکنندههای علمی دینی عمل کنند و از طریق مدیران محلی بهعنوان رابط، نظارت و گزارشدهی مستمر صورت گیرد؛ بدین ترتیب ساختاری سلسلهمراتبی ولی انعطافپذیر ایجاد میشود که هویت حوزوی حفظ شده و نیروی فکری طلبهها و عموم جامعه نیز تقویت میشود.
وی در ادامه به چند نکته کلیدی در اجرای این طرحها اشاره کرد و گفت: برنامههای آموزشی نباید منتظر تأییدهای طولانیمدت باشند؛ پس از تصویب سرفصلها، دورهها باید در کمترین زمان ممکن راهاندازی شوند؛ ارتباط مستمر بین دانشگاهها، اندیشکدهها، ارشاد و مراجع دینی برای حذف تکرار کار و جلوگیری از رقابتهای غیرضروری ضروری است؛ ضبط و پخش جلسات، تهیه فهرست درسی واضح و ارائه سرفصلهای دقیق برای هر دوره، شفافیت و دسترسی همهجانبه را تضمین میکند؛ گوش دادن به شکایات محلی (مانند مشکلات آب برق مساجد) و اتخاذ رهنمودهای سریع باعث حفظ آرامش و اعتماد جامعه میشود و در نهایت هر دوره باید پس از اتمام ارزیابیهای کیفی و کمی داشته باشد؛ نتایج این ارزیابیها بهسرعت به مرکز قرارگاه و اندیشکدهها بازگردانده شود تا اصلاحات لازم اعمال شود.
وی گفت: امید است که این طرح، نه تنها راهنمایی برای برنامهریزان آموزشی و مدیران ارشد باشد بلکه بهعنوان الگویی برای سایر حوزههای دینی مطالعاتی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد. با تمرکز بر اجرا، هماهنگی و شفافیت، میتوان بهسرعت به هدف ارتقا دانش دینی، پرورش نیروی فکری توانمند و خدمت به جامعه دست یافت.
