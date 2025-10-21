علم الهدی: بدون مقاومت مردم ظهور معنایی نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با جمعی از جهادگران در محورهای مقاومت که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: چه عواملی باعث افزایش ظلم و جور در عصر ظهور می‌شود، در تمام آن مظالمی که بر روی کره زمین تا به الان بوده است، وقتی بررسی می‌کنیم فساد بوده اما ظلم و جور نبوده است؛ زیرا وقتی حاکم فاسدی بر مردم مسلط شد، مردم این نظام را نیز پذیرفتند پس دیگر این شرایط ظلم و جور محسوب نمی‌شود؛ مانند دوران قاجار که جنایات و ستمگری‌هایی بسیاری بر مردم اعمال می‌شد اما مردم آن شرایط را پذیرفته بودند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: ظلم و جور در موقعیتی است که مردم آن را نپذیرند و قیام کنند؛ یعنی این قیام و حرکت مردم نشاندهنده پر شدن دنیا از ظلم و جور است.

وی با اشاره به شرایط تاریخی گذشته و امروز لبنان ادامه داد: در گذشته بیروت محل خوشگذرانی و عیاشی بود اما امروز حرم اهل بیت (ع) شده است؛ زیرا مردم قیام کردند.

علم الهدی عنوان کرد: وقتی بنا شد بستر حزب الله شکل بگیرد؛ شما از اینجا بروید لبنان در مقابل جنایتکار ایستادگی کنید و ستم دیدگان جنایت را کمک کنید؛ همچنین این هماهنگی و همکاری بین طرفداران وجود اقدس امام زمان (عج) و فدائیان حضرت از اهمه دنیا صورت بگیرد و جریانی به نام مقاومت در مقابل همه جنایت‌های بایستد تازه مشخص می‌شود، دنیا مملو از ظلم و جور شده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: بنابراین ما باید به این نکته توجه کافی و لازم را داشته باشیم که آنچه موجب قرب و نزدیک شدن ظهور می‌شود، توسعه جرم و جنایت است، اما اگر هر روز مردم ما در مقابل این ظلم کوتاه بیایند، دیگر ظهور معنایی ندارد؛ اینکه برخی صحبت از مذاکره می‌کنند نشان می‌دهد درک درستی از مقدمات ظهور و ایستادگی در مقابل ظلم و جور ندارند.

وی تاکید کرد: هر کسی می‌خواهد به عنوان وابستگی به وجود مقدس امام زمان (عج) و ظهور آن حضرت با ظلم و جور مبارزه کند که آن جنایت جنایتکار به حساب ظلم گذاشته شود و فلسفه ظهور محقق شود، پس بنابراین باید آنان از هرکجای کره زمین هستند، همه دست به دست هم بدهند و در مقابل ظلم بایستند.

علم الهدی خاطرنشان کرد: اقداماتی که شما در لبنان انجام می‌دهید، تنها امدادرسانی نیست، مبارزه و کمک به مقاومت است و شما مقاومت نیرویی که باید در مقابل اسرائیل ایستادگی کند را افزایش دادید؛ دیگر آنها دچار ستوه و خستگی نمی‌شوند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: این ایستادگی باعث می‌شود ظلم و جوری که براساس این مقاومت تشدید می‌شود، فلسفه و جهتی باشد تا امام زمان (عج) تشریف بیاورند؛ یعنی بهترین و ارزشمندترین اقدام در زمینه سازی ظهور است؛ لذا با این کیفیت شما سپاه آن حضرت محسوب می‌شوید.

وی با بیان اینکه سپاه امام زمان (عج) قبل از آمدن ایشان شکل می‌گیرد، نه بعد از آمدن ایشان ابراز کرد: بنابراین بزرگترین مصداق عضو سپاه امام زمان (عج) شما هستید که وارد این عرصه شدید و اداره کردید؛ توجه داشته باشید که استمرار شما در این فعالیت‌ها بسیار مهم و حیاتی است.

علم الهدی تاکید کرد: شما در کنار ایستادگی بایستی نیرو جذب کنید تا توسعه این خدمات به جایی برسد که دشمن مستاصل شود و اقدام به مقابله بیشتر کند؛ در نهایت نیز آن حضرت خودشان تشریف می‌آوردند و دنیا را پر عدل و داد کنند.