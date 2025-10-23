به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی، در نشست شورای مسکن استان که عصر پنجشنبه با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد، اظهار کرد: دولت در قالب طرح نهضت ملی مسکن به دنبال تحقق اهداف مهمی همچون تأمین مسکن ارزان و باکیفیت برای اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه است.

وی افزود: اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن نقش قابل توجهی در رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تحرک‌بخشی به بخش مسکن دارد و به همین دلیل، تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها یکی از اولویت‌های اصلی استان کرمانشاه به شمار می‌رود.

نجفی تأکید کرد: خانواده‌های زیادی چشم‌انتظار تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن هستند و هرگونه مانع‌تراشی و تأخیر در اجرای این طرح ملی، حقوق مردم را تضییع می‌کند و نباید نسبت به آن کوتاهی شود.

در ادامه نشست، گزارشی از روند پیشرفت پروژه ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی ارائه شد و مشکلات و موانع اجرایی این طرح با حضور مدیران دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت تا راهکارهای تسریع در تکمیل پروژه‌ها شناسایی و اجرا شود.

همچنین بنیاد مسکن گزارشی درباره واگذاری اراضی روستایی در قالب طرح مهاجرت معکوس ارائه کرد و نحوه مدیریت و بهره‌برداری از این اراضی برای تشویق سکونت مجدد در روستاها مورد بحث قرار گرفت.

در این جلسه، بانک‌ها نیز گزارشی درباره انعقاد قراردادها و روند پرداخت تسهیلات پروژه‌های نهضت ملی مسکن و تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن ارائه کردند تا نقاط ضعف در فرآیند پرداخت و تخصیص منابع شناسایی و اصلاح شود.

نجفی در پایان تأکید کرد: هماهنگی و تعامل همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بنیاد مسکن برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن ضروری است و باید برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای باشد که این طرح‌ها با کیفیت و در زمان مقرر به بهره‌برداری برسند.