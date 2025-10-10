به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی، عصر جمعه همراه با مدیرکل راه و شهرسازی استان از چهار پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن در شهر کرمانشاه شامل پروژههای ۸۷۶ واحدی سیاهکمر (بهارستان)، خبرنگاران (شهید آوینی)، ۵۴۰۰ واحدی بنیاد مستضعفان، ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی و ۷۱۲ واحدی شهید ادبیان بازدید کرد.
نجفی در جریان این بازدید، پروژه ۵۴۰۰ واحدی بنیاد مستضعفان را از طرحهای مهم مسکن حمایتی استان دانست و گفت: این پروژه با شتاب مناسبی در حال اجراست و طبق مصوبه شورای مسکن استان، تا پایان سال به مرحله سفتکاری خواهد رسید.
وی با اشاره به ویژگیهای فنی پروژه ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی افزود: این طرح از نمونههای صنعتیسازی مسکن در کشور است و به عنوان پایلوت کشوری در حوزه نهضت ملی مسکن شناخته میشود.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه همچنین به بازدید از پروژه ۷۱۲ واحدی شهید ادبیان اشاره کرد و گفت: این پروژه در سه فاز در حال انجام است و با تکمیل آن، بخشی از نیاز مسکن متقاضیان طرح ملی در شهر کرمانشاه تأمین خواهد شد.
نجفی ادامه داد: پروژه ۸۷۶ واحدی سیاهکمر (بهارستان) در غرب شهر کرمانشاه نیز از دیگر طرحهای نهضت ملی مسکن است که با هدف تأمین مسکن اقشار مختلف در حال احداث میباشد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت شتاببخشی به روند اجرا گفت: علاوه بر سرعت در عملیات اجرایی، رعایت آییننامهها، استانداردهای فنی و کنترل کیفی پروژهها از الزامات اصلی است و دستگاههای اجرایی باید بر اجرای دقیق آنها نظارت مستمر داشته باشند.
