اجرای ۲۵ هزار واحد مسکن ملی در کرمانشاه با پیشرفت چشمگیر

رامین الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در حال حاضر هفده پروژه مسکن ملی در استان در حال اجراست و پیشبینی میشود سه پروژه تا پایان سال به بهرهبرداری برسند.
وی افزود: در کنار ساخت و ساز، زیرساختهای آب، برق و فاضلاب نیز به همت راه و شهرسازی استان در حال آمادهسازی است. پروژههای سه طبقهای با حیاطدار و شش واحدی در قالب پایلوت کشوری اجرا شده و الگویی برای سایر استانها به شمار میرود.
الماسی تصریح کرد: تمام پروژههایی که بیش از ۷۵ درصد پیشرفت داشتهاند، مشمول افزایش وام مسکن ملی خواهند شد و وام صد میلیون تومانی با ۵۵۰ هزار تومان افزایش به آنها تعلق میگیرد.
وی ادامه داد: هماکنون ۲۵ هزار واحد مسکن ملی در استان در حال ساخت است و پیشبینی میشود هزار واحد از این تعداد تا دهه فجر تکمیل و آماده تحویل شود.
مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه همچنین گفت: چهارصد هکتار زمین برای اجرای پروژههای آینده آماده شده و اقدامات لازم برای توسعه این طرحها بهطور مستمر انجام میشود تا برنامه مسکن ملی مطابق قانون ادامه یابد.
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