ساخت ۲۳۰ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صالحی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فعالیت‌های این نهاد اظهار کرد: هم‌اکنون بنیاد مسکن در سراسر کشور حدود ۲۳۰ هزار واحد مسکونی را در دست اجرا دارد که ۱۸۸ هزار واحد آن مربوط به پروژه‌های نهضت ملی مسکن است.

وی با تأکید بر اینکه اولویت بنیاد مسکن تأمین مسکن برای دهک‌های اول تا چهارم و اقشار کم‌درآمد جامعه است، افزود: در این راستا تفاهم‌نامه‌ای برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی با وزارت راه و شهرسازی منعقد شده که تاکنون ۴۷ هزار قطعه زمین برای اجرای این طرح تأمین و عملیات ساخت آن آغاز شده است.

صالحی ادامه داد: در یک سال گذشته حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد از پروژه‌های ویژه اقشار محروم آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا پایان امسال به ۳۰ هزار واحد برسد.

وی ادلمه داد: سیاست‌های دولت چهاردهم نیز بر همین رویکرد یعنی تأمین مسکن برای دهک‌های پایین درآمدی متمرکز است و انتظار می‌رود این طرح‌ها با حمایت بیشتر توسعه یابند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ارزیابی وضعیت استان زنجان نیز گفت: زنجان در اجرای نهضت ملی مسکن جزو استان‌های پیشرو محسوب می‌شود و پروژه‌های آن پیشرفت مطلوبی دارند. زمین‌های تخصیص‌یافته در این استان از موقعیت و دسترسی مطلوب‌تری نسبت به بسیاری از استان‌ها برخوردار است و پیش‌بینی می‌شود همه پروژه‌های نهضت ملی مسکن در زنجان تا پایان سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی در ادامه با اشاره به نقش خیرین در ساخت مسکن تصریح کرد: انجمن خیرین مسکن‌ساز کشور در مجموعه بنیاد مسکن و ادارات کل استان‌ها مستقر هستند و برای حمایت از خیرین، زمین رایگان و تسهیلات کم‌بهره در اختیار آنان قرار می‌گیرد. تاکنون در استان زنجان ۸۰۰ واحد و در سطح کشور حدود سه‌هزار و ۵۰۰ واحد مسکن توسط خیرین ساخته شده است.

صالحی درباره اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت افزود: طبق قانون، بنیاد مسکن موظف است در روستاهایی که زمین وجود دارد، آن را به متقاضیان بومی واگذار کند که خوشبختانه در این بخش مشکلی وجود ندارد. عمده مشکل مربوط به متقاضیانی است که ساکن شهرها هستند؛ با این حال، در روستاهای واقع در حریم شهر زنجان اراضی الحاقی مشخص و بخشی از این متقاضیان در پروژه‌های روستایی جانمایی شده‌اند.