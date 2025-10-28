واگذاری بیش از ۱.۴ میلیون مترمربع از اراضی ملی کرمانشاه به بنیاد مسکن

حمیدرضا نیازی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از یک میلیون و ۴۱۰ هزار مترمربع از اراضی ملی استان کرمانشاه در راستای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است.

وی با بیان اینکه این اقدام در چارچوب اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی مصوب سال ۱۳۸۷ و در راستای طرح جهش مسکن از دی‌ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون صورت گرفته، افزود: هدف از این واگذاری‌ها، تسهیل در اجرای طرح‌های هادی روستایی و ساخت منازل مسکونی برای ساکنان مناطق روستایی است.

نیازی‌فر با تأکید بر اهمیت این اقدام، گفت: واگذاری اراضی ملی برای توسعه زیرساخت‌های روستایی، نقش مؤثری در تثبیت جمعیت در مناطق روستایی، ارتقای کیفیت زندگی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها دارد.

وی ادامه داد: اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با همکاری سایر نهادهای متولی، به‌ویژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تمام توان خود را برای تسهیل فرآیند واگذاری اراضی ملی جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای، عمرانی و خدماتی در مناطق کمتر برخوردار استان به‌کار گرفته است.

معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی استان کرمانشاه در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این روند، گفت: اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی در روستاهای استان کرمانشاه باشد و نقش مهمی در متوازن‌سازی توسعه شهری و روستایی ایفا کند.