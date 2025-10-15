به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه ویژه نهضت ملی مسکن استان کرمانشاه عصر چهارشنبه به ریاست طهماسب نجفی، معاون عمرانی استاندار کرمانشاه و با حضور مدیران دستگاه‌های عضو کارگروه برگزار شد.

در این نشست، نجفی با تأکید بر نقش حیاتی نهضت ملی مسکن در تأمین نیازهای اساسی مردم، گفت: یکی از اهداف اصلی این طرح، فراهم کردن زمینه خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه طبقات کمتر برخوردار است و باید همه دستگاه‌ها با تمام توان برای تحقق این هدف همکاری کنند.

وی با اشاره به لزوم سرعت و دقت در اجرای پروژه‌ها افزود: سرعت و کیفیت دو ویژگی مهم پروژه‌های نهضت ملی مسکن است. در کنار شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی، رعایت آئین‌نامه‌ها، استانداردها و ملاحظات فنی و نیز کنترل کیفی پروژه‌ها از اولویت‌ها و الزامات کاری است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با اشاره به وضعیت پیشرفت طرح‌های مختلف مسکن در استان گفت: خوشبختانه پروژه‌های ۵۴۰۰ واحدی بنیاد مستضعفان، پروژه ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی، طرح ۷۱۲ واحدی شهید ادبیان و پروژه ۸۷۶ واحدی سیاه‌کمر (بهارستان) با روند مناسبی در حال ساخت هستند.

وی ادامه داد: در این میان، پروژه ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی به‌عنوان پایلوت کشوری انتخاب شده که نشان‌دهنده عملکرد مناسب استان در اجرای طرح‌های ملی مسکن است.

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های موجود در روند اجرای طرح اشاره کرد و گفت: مردم از کندی در صدور پروانه‌های ساختمانی گلایه‌مند هستند. انتظار می‌رود شهرداری کرمانشاه با سرعت بیشتری نسبت به صدور این پروانه‌ها اقدام کند تا روند ساخت‌وسازها متوقف نشود.

در ادامه جلسه، گزارشی از سوی مسئولان مربوطه درباره روند صدور پروانه‌های ساختمانی طرح نهضت ملی مسکن ارائه شد. همچنین دستگاه‌های خدمات‌رسان گزارشی از وضعیت تأمین زیرساخت‌ها در پروژه ۷۱۲ واحدی شهید ادبیان (وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام) مطرح کردند.

نجفی در پایان تأکید کرد: نهضت ملی مسکن یکی از طرح‌های محوری دولت در حوزه عمرانی و اجتماعی است و موفقیت آن در گرو همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی خواهد بود.