  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۱۲

نایب قهرمانی کشتی‌گیر فرنگی کار ایران در مسابقات زیر ۲۳ سال جهان

ملی پوش کشتی فرنگی کشورمان در رقابت های قهرمانی زیر ۲۳ سال صاحب مدال نقره شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در وزن ۶۰ کیلوگرم سجاد عباس پور در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر مقابل مرت ایلبارس از ترکیه به پیروزی رسید. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر یک ایلیا پانیوتین از روسیه را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر یک ایلکین گوربانوف از آذربایجان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. عباس پور در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۳ از سد مهروج بهرام اف از ازبکستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت.

وی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کوتو گومی از ژاپن شد و به مدال نقره رسید.

