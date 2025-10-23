پزشکیان: آذربایجان غربی از نظر شاخص ها وضعیت خوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان پنجشنبه شب در پایان سفر یک روزه به آذربایجان غربی در تشریح برنامههای سفر، اظهار کرد: این استان با وجود منابع و ظرفیتهای بالا از نظر شاخصها در وضعیت خوبی قرار ندارد، اما مصمم هستیم شرایط استان را با همکاری مسئولان استان و مردم بهبود ببخشیم.
پزشکیان، ضمن تشریح نتایج و دستاوردهای این سفر، روند کلی توافقات و برنامههای اجرایی در استان را تبیین کرد و گفت: مجموعهای از طرحها و برنامهها در آذربایجان غربی در حال شکلگیری است که با همافزایی مدیران، کارشناسان و مردم، میتواند تحولات اساسی در مسیر توسعه استان ایجاد کند.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت پرهیز از وعدههای غیرعملی اظهارکرد: دولت وفاق ملی خود را متعهد میداند تنها وعدههایی را مطرح کند که امکان تحقق آن وجود دارد. خلف وعده گناه بزرگی است و دولت به مردم قول داده که گفتار و عملش منطبق بر صداقت باشد.
پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره برنامههای دولت برای احیای دریاچه ارومیه، با اشاره به تفاهمنامههای متعدد میان استانداری آذربایجان غربی، دانشگاههای ارومیه و تبریز و نهادهای مردمی و بینالمللی گفت: برنامهای جامع در دست اجراست که در آن هم ظرفیتهای علمی کشور و هم تجربیات جهانی از جمله همکاری با سازمان فائو مورد استفاده قرار میگیرد.
رئیس جمهور درباره برنامههای دولت برای احیای دریاچه ارومیه گفت: برنامهای جامع در دست اجراست که در آن هم ظرفیتهای علمی کشور و هم تجربیات جهانی مورد استفاده قرار میگیرد. کاهش محسوس بارندگی و تغییر اقلیم موجب افت منابع آبی شده و لازم است نوع کشاورزی، الگوی آبیاری و شیوه اشتغال در این حوضه بهصورت بنیادی بازطراحی شود تا روند احیای دریاچه به شکل پایدار تداوم یابد.
پزشکیان در پاسخ به پرسشی دیگر درباره جذب سرمایهگذاری و حمایت از نهضت اقتصادی شکلگرفته در استان، ضمن قدردانی از ابتکارات استانداری گفت: دولت وفاق ملی جلسات منظم با کارآفرینان، صادرکنندگان، فعالان اقتصادی و مدیران حوزههای نفت، گاز و معدن برگزار میکند تا موانع قانونی و اداری از مسیر تولید و صادرات برداشته شود.
رئیس جمهور با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی افزود: مقرر شده است وزرا هر ماه گزارش عملکرد خود را درباره رفع موانع ارائه کنند و در صورت نیاز به اصلاح قوانین، موضوع در نشست سران سه قوه پیگیری شود.
دکتر پزشکیان با اشاره به برنامههای دولت برای توسعه زیرساختهای انرژی تصریح کرد: در آغاز فعالیت دولت، کشور با کسری گسترده برق و گاز روبهرو بود، اما اکنون طرحهای بزرگی در حوزه نیروگاههای خورشیدی، بادی و سیکل ترکیبی آغاز شده است.
رئیس جمهور ادامه داد: بیش از ۲ هزار مگاوات نیروگاه بادی، حدود ۴۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و نزدیک به ۸ هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی در مراحل مختلف اجرا قرار دارد و تحقق این پروژهها میتواند سهم بزرگی در تأمین انرژی پایدار کشور داشته باشد.
پزشکیان در پایان گفتگو خطاب به مردم، با قدردانی از همراهی و صبوری ملت ایران تأکید کرد: دولت وفاق ملی با همه توان در مسیر رفع مشکلات کشور گام برمیدارد. دشمنان این سرزمین با تمام قوا برای ایجاد فشار و ناامیدی تلاش میکنند، اما ملت ایران با اتکاء به لطف الهی، مشارکت مردم و درایت مقام معظم رهبری با عزت و سربلندی از همه مشکلات عبور خواهد کرد و آیندهای روشن برای کشور رقم خواهد زد.
