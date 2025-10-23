پزشکیان: بدترین وضعیت اقتصادی کشور قرار داریم؛بد هزینه می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان پنجشنبه شب در جلسه شورای برنامه ریزی آذربایجان غربی، اظهار کرد: در بدترین شرایط اقتصادی کشور به دلیل شرایط جنگ و تحریم قرار داریم، بد هزینه میکنیم باید برای مدیریت منابع در هزینهها صرفه جویی کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه به دلیل شرایط جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تحریمهای دشمن امروز کشور در بدترین وضعیت منابع و اعتباری قرار دارد، گفت: راه حل مشکلات کشور، مدیریت علمی، صرفه جویی و مصرف بهینه است.
وی با بیان اینکه برای حل مشکل فضای آموزشی کشور و نهضت مدرسه سازی با مشارکت مردم و کمکهای خیرین کار را انجام دادیم، گفت: کاری که تا امروز درمورد ساخت مدارس انجام شده به اعتبارات دولتی ارتباطی ندارد و از امکانات مردمی و خیرین استفاده کردیم.
پزشکیان با تاکید بر اینکه قول و وعدهای نمیدهیم که نتوانیم آن را اجرا کنیم، گفت: امروز حدود ۶ هزار همت پروژه روی زمین مانده داریم که بدون در نظر گرفتن اعتبارات لازم برای آن وعده داده شده و کلنگ زنی شده است. اینکه پروژههای متعدد تعریف کنیم، کلنگ زنی کنیم ولی نتوانیم منابع لازم برای تکمیل کردن آن را تامین کنیم، مدیریت نیست.
رئیس جمهور افزود: ما هم میتوانیم برای استان شما ی ۱۰۰پ روژه تعریف کنیم ولی اگر نتوانیم بودجه مورد نیاز آن را تامین کنیم، درست نیست. ابتدا باید بپذیریم و بدانیم که توسعه بدون توجه به منابع مصارف درست نیست و نیروی مازاد زیادی در ادارات داریم، بعد برای کاهش آن و همچنین مدیریت مصرف اقدام کنیم.
درست مصرف نمیکنیم؛ جلوی هزینههای اضافی را بگیریم
پزشکیان با تاکید بر اینکه متأسفانه درست مصرف نمیکنیم و باید جلوی هزینههای اضافی را بگیریم، گفت: با ۱۰ درصد صرفه جویی در مصرف انرژی، معادل ۸۰۰ هزار بشکه نفت ذخیره شده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه وعدههایی دادیم اما توان مالی اتمام آن را نداریم، گفت: بلد نیستیم ۳۰۰ پروژه امضا کنیم اما تمام نکنیم، الان ۵ همت پروژه عمرانی داریم که بیشتر از بودجه اختصاصی دولت است، اگر هیچ هزینهای نکنیم ۱۵ سال اتمام این پروژهها طول میکشد.
پزشکیان گفت: در زمان ریاست دانشگاهی ام هزینههای اضافی را کنترل کردم، نیروی انسانی و مکانهای غیرضرور در بیمارستان را محدود کردم، امروز شما هم میتوانید در دستگاههای اجرایی که تحت مدیریتان است هزینههای اضافی را کنترل کنید.
رئیس جمهور با بیان اینکه برای حل مشکل ناترازی و تورم باید با مدیریت علمی اقدام کنیم، گفت: متاسفانه بد مصرف میکنیم و هیچ کجای دنیا مانند ایران مصرف برق بالا نیست. مشکل ما خودمان هستیم. اول باید در هزینه صرفه جویی کنیم. وقتی میگوئیم میایستیم و میجنگیم باید راه جنگیدن و ایستادن را تمرین کنیم.
پزشکیان افزود: باید با مصرف بهینه و صرفه جویی مشکل کمبود انرژی در کشور را حل کنیم به استانداران هم گفتهایم در جاهایی که گاز و برق اضافه است قطع کنند تا برق کارخانهها و بخش تولید قطع نشود. چرا که اگر تولید و صادرات انجام نشود وضع ما بدتر خواهد شد.
برای حل مشکل ناترازی و تورم باید با مدیریت علمی اقدام کنیم
رئیس جمهور افزود: زمانی که وارد دولت شدیم ۲۰ هزار مگاوات کسری برق داشتیم، بارندگی هم نشد، تولید ۱۴ هزار مگاوات نیروگاههای برق آبی هم محقق نشد که اگر قرار بود طبق این برنامه جلو برویم باید خیلی روزها در کشور تعطیل میشد. تلاش کردیم از راههای مختلف صرفه جویی کنیم. جلوی فعالیت ماینرها را گرفتیم. هرسال ۶ درصد افزایش برق داشتیم، امسال نه تنها ۶ درصد افزایش که نداشتیم بلکه ۴ درصد هم تولید برق کمتر شد یعنی نزدیک ۴ هزار مگاوات برقی که باید تولید میکردیم محقق نشد.
وی ادامه داد: برای حل مشکل کمبود برق ۲ هزار مگاوات از طریق جلوگیری از ماینرها صرفه جویی کردیم، ۲ هزار مگاوات پنل خورشیدی نصب کردیم، ۴ هزار مگاوات از نیروگاههای سیکل ترکیبی برق تولید کردیم ولی ناترازی ها ۳۰ هزار مگاوات بود، از طرف دیگر جنگ ۱۲ روزه شروع شد و کارخانهها تعطیل شد و درآمد مالیاتی محقق نشد، قیمت نفت هم کاهش یافت و با کاهش درآمد و منابع مواجه شدیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه برای حل مشکل ناترازی و تورم باید با مدیریت علمی اقدام کنیم، گفت: متاسفانه بد مصرف میکنیم و هیچ کجای دنیا مانند ایران مصرف برق بالا نیست. مشکل ما خودمان هستیم. اول باید در هزینه صرفه جویی کنیم. وقتی میگوئیم میایستیم و میجنگیم باید راه جنگیدن و ایستادن را تمرین کنیم.
تمام تلاشمان را میکنیم زمستان قطعی برق نداشته باشیم
پزشکیان افزود: باید با مصرف بهینه و صرفه جویی مشکل کمبود انرژی در کشور را حل کنیم به استانداران هم گفتهایم در جاهایی که گاز و برق اضافه است قطع کنند تا برق کارخانهها و بخش تولید قطع نشود. چرا که اگر تولید و صادرات انجام نشود وضع ما بدتر خواهد شد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تمام تلاش ما این است که در زمستان برق تولیدیها قطع نشود، گفت: دردفتر خود ما در ریاست جمهوری همه لامپهای اضافه خاموش شده است، آبیاری چمنهای محوطه متوقف شده است، وقتی آب نداریم آبیاری چمن منطقی نیست. اینکه ما چه داریم و چگونه باید مصرف کنیم به مدیریت ما بستگی دارد. در گذشته بارندگی زیاد بود و همه رودخانهها پر آب بود اما امروز با خشکسالی مواجه هستیم. باید خودمان را با شرایط موجود تطبیق دهیم. ۸۸ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است، در همین کشاورزی میتوان مصرف را ۱۰ درصد کاهش داد و در ازای آن بهره وری را ۱۰ درصد افزایش داد.
رئیسجمهور افزود: اکنون ۵ تا ۶ میلیون میلیارد تومان پروژه نیمهتمام در کشور داریم، در حالی که کل بودجه عمرانی دولت حدود ۳ هزار و ۵۰۰ همت است. با این وضعیت اگر حتی هیچ پروژه جدیدی هم آغاز نکنیم و فقط تکمیل طرحهای نیمهتمام را دنبال کنیم، ۱۵ سال زمان میخواهد تا آنها به پایان برسند.
پزشکیان تأکید کرد: باید واقعیت را بپذیریم و مدیریت علمی و منطقی داشته باشیم. وقتی کاری را میتوان با ۲ نفر انجام داد، بهکارگیری ۱۰ نفر نتیجه را خراب میکند. توسعه بیرویه ادارات و ساختمانها از نظر اقتصادی غلط است و باید بررسی شود که ادامه آن منطقی است یا خیر!
رئیسجمهور با اشاره به ضرورت صرفهجویی در هزینههای اداری گفت: اگر هر اداره بتواند تنها ۱۰ درصد از هزینههای خود را کاهش دهد، گام بزرگی برداشتهایم. همین اندازه صرفهجویی میتواند معادل میلیاردها دلار صرفهجویی ارزی در کشور باشد. با همین میزان صرفهجویی تنها در حوزه انرژی، روزانه حدود ۸۰۰ هزار بشکه نفت را حفظ خواهیم کرد، در حالی که برای افزایش ۲۵۰ هزار بشکهای تولید نفت، ۵ تا ۶ میلیارد دلار سرمایه لازم است. وقتی با اندکی صرفهجویی میتوان چنین نتایجی گرفت، ادامه روند پرهزینه گذشته جایز نیست.
من از آمریکا و اسراییل باکی ندارم
پزشکیان در ادامه با بیان اینکه مصمم هستیم که با عدالت با همه برخورد کنیم، گفت: همه دعوای ما بر سر این است که باید با همه براساس عدالت رفتار کنیم، شما باید کمک کنید که عدالت را در همه کشور اجرا کنیم. در دورهای که رئیس دانشگاه بودم به تنهایی در عرض ۶ ماه، ۶۰۰ خانه بهداشت با ۱۵۰۰ اتاق ساختم، هیچ پولی هم به من ندادند، با کمک مردم ساختم، امروز مدارس را هم با کمک مردم میسازیم، فرزندان ما چرا باید در کانکس درس بخوانند. همه این کارها را میتوانیم درحوزه سلامت و معیشت هم انجام دهیم و با محله محوری و استفاده از ظرفیت مردمی برای حل مشکلات اقدام کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه من از آمریکا و اسرائیل باکی ندارم و از تفرقه و اختلاف در داخل کشور نگران هستم، گفت: اگر در داخل کشور دست به دست هم دهیم و همکاری کنیم همه مشکلات را حل میکنیم، فقط باید وحدت و انسجام خود را حفظ کنیم. هر کاری از دست ما ساخته باشد انجام میدهیم تصمیمات خوبی برای استان داریم که بعد از اجرا متوجه خواهید شد.
پزشکیان تأکید کرد: ۸۸ درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود و اگر بهرهوری این بخش را افزایش دهیم، مصرف آب نیز میتواند به تناسب کاهش یابد. این کار شدنی است، نه شعاری. متخصصان، دانشگاهیان و کارشناسان میدانند که با اصلاح روشها، فناوری و مدیریت مصرف، میتوان بحران آب را حل کرد. کشور ما ظرفیت آن را دارد، فقط باید مدیریت علمی را جایگزین رفتارهای احساسی و پرهزینه کنیم.
رئیسجمهور در جمعبندی نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان، با اشاره به ضرورت بازگرداندن حقوق منطقه و برخورد عادلانه اظهار داشت: اگر حقی از این استان ضایع شده باشد، بر اساس عدالت بازخواهد گشت و با همه بر مبنای انصاف برخورد خواهد شد. برخی اقدامات زمانبر است و نیاز به فرصت دارد؛ در مسیر اجرای این برنامهها انتظار داریم کمک و همراهی مدیران استانی را شاهد باشیم.
