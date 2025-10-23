قائم پناه: شناسایی ۶۰ هزار بازمانده از تحصیل در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم پنا پنجشنبه شب در جلسه شورای برنامه ریزی استان که با حضور رییس جمهور برگزار شد، با تشریح وضعیت استان در شاخصهای کشوری، با اشاره به کمبود فضای آموزشی در استان گفت: در دولت چهاردهم ۸۰۰ کلاس درس جدید به مجموعه آموزشی استان افزوده شده و تا پایان امسال نیز یکهزار و ۳۰۰ کلاس دیگر ساخته میشود، اما همچنان کمبود ۶ هزار و ۵۰۰ کلاس در آذربایجانغربی وجود دارد.
وی با بیان اینکه در استان ۶۰ هزار نفر بازمانده از تحصیل وجود دارد، توضیح داد: حدود ۲۷ درصد این افراد در ارومیه، ۳۳ درصد در مناطق شمالی و بقیه در شهرستانهای جنوبی استان ساکن هستند.
قائم پناه استان در نسبت دانش آموز به کلاس در رتبه ۱۹ و در شاخص تراکم دانش آموز رتبه ۲۵ کشوری را دارد، گفت: یکی از شاخصهای مهم و پایین استان نسبت دانش آموختگان دانشگاههای دولتی است که این استان در رتبه ۲۸ کشوری قرار دارد.
وضعیت نامناسب آذربایجان غربی در شاخصهای درمانی و بهداشتی
وی ادامه داد: نسبت پزشک به جمعیت استان را پایینتر از میانگین کشوری دانست و افزود: در حال حاضر به ازای هر ۱۰ هزار نفر در آذربایجانغربی تنها ۱۵ پزشک وجود دارد و این شاخص، استان را در رتبه ۲۷ کشور قرار داده است که نیازمند اتخاذ تدابیر جدی برای بهبود وضعیت است.
قائم پناه با اشاره به اینکه استان با کمبود تخت بیمارستانی مواجه است، گفت: آذربایجان غربی در این شاخص نیز در رتبه ۲۵ کشوری قرار دارد و این نشان میدهد باید در این زمینه تلاش بیشتری در استان صورت گیرد.
معاون اجرایی رئیسجمهور در ادامه مصرف بالای آب در بخش کشاورزی را از چالشهای جدی استان دانست و گفت: بخش کشاورزی با مصرف سالانه سهمیلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب، حدود ۸۸ درصد از منابع آبی آذربایجانغربی را به خود اختصاص داده است.
قائم پناه با بیان اینکه تنها ۱۰ درصد از منابع آبی استان معادل ۳۵۵ میلیون مترمکعب برای مصرف شرب و ۲ درصد معادل ۶۲ میلیون مترمکعب برای بخش صنعت استفاده میشود، افزود: از مجموع آب مصرفی بخش کشاورزی، یکمیلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب از منابع زیرزمینی و یکمیلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب از منابع سطحی تأمین میشود.
آذربایجان غربی ۱۶ شهید در جنگ ۱۲ روزه تقدیم انقلاب کرده است
معاون اجرایی رییسجمهور با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: ظرفیت بهرهبرداری از انرژی خورشیدی در آذربایجانغربی طی این دولت ۱۳۰ درصد افزایش یافته، در حالیکه این میزان در سطح کشور ۱۱۳ درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه آذربایجان غربی در رتبه ۲۸ کشوری از نظر تورم قرار دارد، افزود: این شاخص بیانگر این است مردم این منطقه وضع مالی خوبی ندارند، متوسط درآمد شهری استان سه میلیون و ۳۴۳ هزار در سال است.
معاون اجرایی رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، آذربایجانغربی ۵۵ بار مورد حمله هوایی قرار گرفت که طی آن ۱۶ شهید و ۵۵ مجروح تقدیم انقلاب شد.
وی ادامه داد: در مجموع، این استان بیش از ۱۰ هزار شهید دارد که ۶۴ درصد آنان از اهل تشیع، ۳۴ درصد از اهل تسنن، ۱۴ نفر مسیحی و یک نفر زرتشتی بودند که بیانگر اوج اتحاد و انسجام برای دفاع از ایران اسلامی است.
