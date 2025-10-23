حجت الاسلام میرزایی:انسجام در جنگ ۱۲ روزه توطئه دشمنان را نقش برآب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد میرزایی پنجشنبه شب در دیدار فعالان سیاسی با رئیس جمهوری کشورمان اظهار کرد: وفاق موجود در آذربایجان غربی می‌تواند الگویی برای کشور باشد و همه اقوام نیز می‌توانند در فرایند تصمیم گیری نقش داشته باشند.

وی گفت: آذربایجان غربی با همراهی اقوام و پیروان ادیان و مذاهب در قلب وفاق ملی جای دارد که این وفاق را می‌توان ضامن امنیت، آرامش و آسایش دانست.

حجت الاسلام میرزایی با بیان اینکه اقوام در ایران احساس احترام و مشارکت در امور کشور دارند و این سبب اعتماد عمومی و افزایش مشارکت و رشد سرمایه اجتماعی است، گفت: برای ارتقای شاخص‌های وفاق باید از نگاه مرکز گرایانه عبور و به توسعه متوازن اندیشید.

نماینده مردم تکاب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وفاق ملی یک راهبرد برای عبور از بحران‌ها به سمت توسعه است، اظهار کرد: اقوام سرمایه‌ای انسانی و فرهنگی اجتماعی در این سرزمین هستند و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت سرمایه‌های اجتماعی هستیم.

حجت الاسلام میرزایی همچنین به مشکلات شهرستان‌های تکاب و شاهین دژ پرداخت و گفت: این دو منطقه با وجود ظرفیت‌های معدنی، کشاورزی و گردشگری از توسعه محروم مانده است؛ کمبود مراکز درمانی تخصصی، نبود پزشکان متخصص، بحران آب، فرسایش خاک، نبود حمایت کافی از کشاورزان و دامداران و کمبود فضاهای آموزشی ازجمله مشکلات این منطقه به شمار می‌رود.

توسعه سیاسی حاصل بهره مندی همه ایرانیان از ایران است

همچنین شهین جهانگیری نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید توسعه متوازن در دستور کار همه نهادها قرار گیرد، گفت: توسعه سیاسی حاصل بهره مندی همه ایرانیان از ایران است.

وی افزود: سیاست زدگی عامل همه مشکلات ما بوده و باید در مقابل همه بازیگران و بازیگردانان سیاسی که از آرامش، آسایش و آگاهی مردم بیزارند، ایستاد.

وی با اشاره به ضرورت به کار گیری بیشتر بانوان در مناصب دولتی، بیان کرد: عقل حکم می‌کند که غافل از این خیل عظیم فرصت نباید شد.

جهانگیری با بیان اینکه مردم ایران و آذربایجان غربی پشتیبانی خود را از ایران به رخ جهانیان کشیده اند، خطاب به رییس جمهور اظهار کرد: نحوه ایستادگی و مقاومت ریاست جمهوری در جنگ ۱۲ روزه زبانزد بود.

وی با تاکید بر توجه وِیژه به دریاچه ارومیه گفت: ما نیز پشتیبان همه اقدامات دولت در راستای احیای این دریاچه هستند.