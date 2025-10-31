جباری: حق آبه دریاچه ارومیه تامین شود؛ نیاز آبی سالانه ۳.۴ میلیاردی

حجت جباری، در گفتگو با خبرنگار مهر، بر ضرورت انسداد کامل سردهنه‌های انتقال آب به انهار کشاورزی در فصول غیر زراعی برای تأمین حق‌آبه دریاچه ارومیه تأکید کرد و افزود: بر اساس مصوبات کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه و همانند سال‌های گذشته، اداره کل حفاظت محیط زیست استان پایش انسداد سردهنه‌های منشعب از رودخانه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه را در برنامه کاری خود دارد.

وی با اشاره به آغاز سال آبی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ (از اول مهرماه) اظهار کرد: برای اطمینان از بسته بودن سردهنه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه، اداره کل حفاظت محیط زیست استان برنامه‌ریزی‌های لازم جهت بازدید و پایش از سردهنه‌های رودخانه‌های حوضه آبخیز دریاچه ارومیه را انجام داد.

جباری ادامه داد: با توجه به وظایف و تکالیف سازمانی شرکت آب منطقه‌ای استان در این زمینه، مکاتباتی با آن شرکت جهت انجام تمهیدات لازم برای تعمیر و مرمت سازه‌های کنترل آب و دریچه‌های منشعب، و همچنین جلوگیری از باز کردن سردهنه‌ها توسط افراد متخلف انجام گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به نیاز آبی ۳.۴ میلیارد مترمکعبی دریاچه ارومیه در سال، تأکید کرد که باید این میزان حق‌آبه از منابع مختلف تأمین شود.

وی افزود: در همین راستا جلسه‌ای مشترک با شرکت آب منطقه‌ای استان برگزار شده و در آن دو اداره بر ضرورت نظارت کامل بر انسداد سردهنه‌های رودخانه‌های حوضه آبریز در ماه‌های غیر زراعی تأکید کرده‌اند. همچنین مقرر شده است این موضوع در قالب جلسات مستمر کارشناسی و مدیریتی پیگیری شود.

جباری خاطرنشان کرد: تنها مجاری تأمین نیاز آبی دریاچه ارومیه، رودخانه‌ها هستند. بنابراین برای نجات این دریاچه، همکاری همه مردم به‌ویژه کشاورزان با دستگاه‌های اجرایی مرتبط ضروری است تا آب بتواند به‌صورت کامل به پیکره دریاچه ارومیه برسد.