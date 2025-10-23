به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا آزارش بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی آموزش و پرورش شاهرود از آغاز رسمی طرح مهارتآموزی ورزشی در مقطع ابتدایی دوره دوم و متوسطه دوره اول خبر داد و بیان کرد: بر اساس این طرح، دانشآموزان پایه چهارم در رشته طنابزنی، پایه پنجم در تنیس روی میز، پایه ششم در دو و میدانی و همچنین رشته فوتسال را به صورت مشترک در تمام پایهها فرا خواهند گرفت.
وی ابراز امیدواری کرد این طرح، زمینهساز کشف و شکوفایی استعدادهای ورزشی دانشآموزان بوده و بتواند نسل آیندهای سالم، پرنشاط و افتخارآفرین برای میهن اسلامی تربیت کند.
معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان شاهرود نیز در این آئین، با قدردانی از ابتکار معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، اجرای طرحهایی چون مهارتآموزی ورزشی، المپیادهای درونمدرسهای و حیاط پویا را گامی مؤثر در ارتقای سلامت جسمی و روانی دانشآموزان دانست.
علیرضا حاجیقاسمی، با تأکید بر اینکه یکی از رسالتهای تعلیم و تربیت، توجه ویژه به ساحت زیستی و بدنی است، خاطرنشان کرد: رشد فیزیولوژیکی کودکان در سنین پایین با سرعت بیشتری رخ میدهد و این امر نیازمند برنامهریزی هدفمند از سوی مدارس است.
وی با اشاره به اثرگذاری این ساحت بر سایر ابعاد تربیتی، ورزش را مهمترین ابزار تربیت دانست و افزود: طرحهای مذکور، در حقیقت کلاس درسی برای تربیت تمامساحتی دانشآموزان هستند.
