رقیه یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتخابات انجمن‌های ورزشی با حضور دانش‌آموزان، مدیران، معاونان پرورشی و تربیت بدنی و دبیران درس تربیت‌بدنی به‌صورت نمادین در دبیرستان سیزده آبان گناوه برگزار شد.

وی افزود: هر ساله تعدادی از دانش‌آموزان خلاق و توانمند به عنوان مسئول انجمن‌های ورزشی در رشته‌های مختلف انتخاب می‌شوند تا با برنامه‌ریزی مستمر، موجب پویایی و نشاط ورزشی در مدارس شوند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش گناوه ادامه داد: هدف از برگزاری این انتخابات، مشارکت دادن دانش‌آموزان در امور ورزشی و ایجاد روحیه مسئولیت‌پذیری، خودباوری و همکاری گروهی در بین آنان است.

یوسفی با اشاره به اهمیت فعالیت انجمن‌های ورزشی در مدارس خاطرنشان کرد: این انجمن‌ها نقش مؤثری در شناسایی استعدادهای ورزشی، تقویت روحیه رقابت سالم و ارتقای سطح آمادگی جسمانی دانش‌آموزان دارند.

اجرای طرح ملی مهارت‌آموزی ورزشی

وی همچنین از برگزاری آئین افتتاحیه اجرای طرح ملی مهارت‌آموزی ورزشی مدارس در دبستان حضرت زهرا (س) خبر داد و گفت: این طرح کشوری ویژه دانش‌آموزان پایه‌های چهارم تا نهم (دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه) در سال تحصیلی جاری اجرا می‌شود و برگرفته از منویات رهبر معظم انقلاب، تکالیف برنامه هفتم، اسناد بالادستی، سند تحول بنیادین و برنامه درس ملی است.

وی افزود: محتوای آموزش مهارت رشته‌های ورزشی در پایه چهارم، طناب زنی، پنجم، تنیس روی میز، ششم، دو ومیدانی، هفتم، بسکتبال، هشتم، والیبال و پایه نهم هندبال و فوتسال نیز مشترک برای همه پایه‌ها می‌باشد که پس از آموزش و ارزیابی دانش آموزان، به منتخبان، گواهی صلاحیت در در رشته ورزشی مربوطه اعطا خواهد شد.