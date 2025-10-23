  1. استانها
  2. بوشهر
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۱۱

طرح ملی مهارت‌آموزی ورزشی در مدارس گناوه اجرا شد

طرح ملی مهارت‌آموزی ورزشی در مدارس گناوه اجرا شد

گناوه- معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گناوه از برگزاری انتخابات انجمن‌های ورزشی دانش‌آموزی و اجرای طرح ملی مهارت‌آموزی ورزشی در مدارس این شهرستان خبر داد.

رقیه یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتخابات انجمن‌های ورزشی با حضور دانش‌آموزان، مدیران، معاونان پرورشی و تربیت بدنی و دبیران درس تربیت‌بدنی به‌صورت نمادین در دبیرستان سیزده آبان گناوه برگزار شد.

وی افزود: هر ساله تعدادی از دانش‌آموزان خلاق و توانمند به عنوان مسئول انجمن‌های ورزشی در رشته‌های مختلف انتخاب می‌شوند تا با برنامه‌ریزی مستمر، موجب پویایی و نشاط ورزشی در مدارس شوند.

طرح ملی مهارت‌آموزی ورزشی در مدارس گناوه اجرا شد

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش گناوه ادامه داد: هدف از برگزاری این انتخابات، مشارکت دادن دانش‌آموزان در امور ورزشی و ایجاد روحیه مسئولیت‌پذیری، خودباوری و همکاری گروهی در بین آنان است.

یوسفی با اشاره به اهمیت فعالیت انجمن‌های ورزشی در مدارس خاطرنشان کرد: این انجمن‌ها نقش مؤثری در شناسایی استعدادهای ورزشی، تقویت روحیه رقابت سالم و ارتقای سطح آمادگی جسمانی دانش‌آموزان دارند.

طرح ملی مهارت‌آموزی ورزشی در مدارس گناوه اجرا شد

اجرای طرح ملی مهارت‌آموزی ورزشی

وی همچنین از برگزاری آئین افتتاحیه اجرای طرح ملی مهارت‌آموزی ورزشی مدارس در دبستان حضرت زهرا (س) خبر داد و گفت: این طرح کشوری ویژه دانش‌آموزان پایه‌های چهارم تا نهم (دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه) در سال تحصیلی جاری اجرا می‌شود و برگرفته از منویات رهبر معظم انقلاب، تکالیف برنامه هفتم، اسناد بالادستی، سند تحول بنیادین و برنامه درس ملی است.

طرح ملی مهارت‌آموزی ورزشی در مدارس گناوه اجرا شد

وی افزود: محتوای آموزش مهارت رشته‌های ورزشی در پایه چهارم، طناب زنی، پنجم، تنیس روی میز، ششم، دو ومیدانی، هفتم، بسکتبال، هشتم، والیبال و پایه نهم هندبال و فوتسال نیز مشترک برای همه پایه‌ها می‌باشد که پس از آموزش و ارزیابی دانش آموزان، به منتخبان، گواهی صلاحیت در در رشته ورزشی مربوطه اعطا خواهد شد.

کد خبر 6632049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها