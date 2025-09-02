مادورو، ترامپ را به تلاش برای «تغییر رژیم» در ونزوئلا متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکسنیوز، نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، دونالد ترامپ، همتای آمریکاییاش را به تلاش برای ترتیب دادن «تغییر رژیم» در کاراکاس متهم کرد.
مادورو تاکید کرده است در صورتی که نیروهای آمریکایی مستقر در سواحل کارائیب به ونزوئلا حمله کنند، طبق قانون اساسی «آمادهباش سراسری» اعلام خواهد کرد.
این اظهارات پس از اقدام دولت ترامپ مبنی بر افزایش حضور نظامی آمریکا در آبهای ونزوئلا با هدف آنچه مقابله با تهدید کارتلهای مواد مخدر این کشور آمریکای لاتین خوانده، مطرح شده است.
واشنگتن به تجاوز زمینی برنامهریزیشده اشارهای نکرده اما هزاران پرسنل نظامی به سواحل کارائیب اعزام کرده و دولت مادورو نیز با اعزام بیش از یک هزار و ۵۰۰ نیرو در امتداد سواحل مرز این کشور با کلمبیا و همچنین درخواست از مردم ونزوئلا برای پیوستن به نیروهای شبهنظامی، به تهدیدهای واشنگتن پاسخ داده است.
مادورو با اشاره به اینکه اعزام و استقرار نیروهای آمریکایی به تنشی منجر خواهد شد که او آن را «غیرمعقول، توجیهناپذیر، غیراخلاقی و تهدیدی کاملاً مجرمانه و خونین» خوانده است، تاکید کرد: تاکید کرد: ما در مواجهه با این فشار نظامی حداکثری، آمادهباش حداکثری برای دفاع از ونزوئلا اعلام کردهایم.
رئیس جمهور ونزوئلا که همتای آمریکاییاش را به تلاش برای «تغییر رژیم» در ونزوئلا متهم کرده است، به وی هشدار داد که اقدام و مداخله نظامی در کاراکاس، «دست ترامن را به خون آغشته خواهد کرد.»
ویترز و ایافپی پیشتر به نقل از منابع اعلام کردند که سه ناو جنگی آمریکا که به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور به آبهای نزدیک ونزوئلا اعزام شدهاند، تا آخر هفته جاری در منطقه مستقر خواهند شد؛ این بخشی از اقدامات واشنگتن برای مبارزه به قاچاق مواد مخدر از این کشور آمریکای لاتین خوانده شده است!
اعزام این ناوهای جنگی پس از آن انجام شده است که دولت ترامپ فشار بر نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را تشدید کرده است. واشنگتن بهتازگی با ادعای همکاری مادورو با باندهای قاچاق کوکائین و مواد مخدر به آمریکا، مبلغ جایزه تعیینشده برای بازداشت وی را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داد!
منابع خبری گفتهاند که یک ناوگروه آبی-خاکی متشکل از سه ناوشکن موشکی کلاس «ایجیس» به سمت سواحل ونزوئلا حرکت کرده و تا یکشنبه هفته آینده به مقصد خواهند رسید.
دو منبع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، به رویترز گفتند که سه ناوشکن مذکور حامل ۴۵۰۰ نیرو شامل ۲ هزار و ۲۰۰ تفنگدار دریایی آمریکا هستند.
