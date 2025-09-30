به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت که تلاش مشاوران ارشد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای برکناری نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا از قدرت در روزهای اخیر شدت گرفته و مقامات دولت ترامپ در حال رایزنی درباره یک سلسله عملیات منجر به تشدید فشار نظامی با هدف حذف مادورو هستند.

به نوشته نیویورک‌تایمز، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی کاخ سفید این تلاش‌ها را هدایت می‌کند. روبیو گفته که «مادورو رهبری نامشروع است که بر قاچاق مواد مخدر به آمریکا نظارت دارد» که به گفته وی «تهدیدی قریب‌الوقوع» محسوب می‌شود!

ارتش آمریکا در هفته‌های اخیر حملات مرگباری را علیه قایق‌های غیرنظامی که دولت آمریکا مدعی همکاری‌شان با باندهای ونزوئلایی قاچاق مواد مخدر شده، ترتیب داده است.

به گفته مقامات، با این حال، روبیو در حال شکل‌دهی راهبردی تهاجمی‌تری است و در این راستا از اطلاعات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سی‌آی‌اِی) استفاده می‌کند. پنتاگون بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نیرو در منطقه کارائیب مستقر کرده است.

نیویورک‌تایمز به نقل از مقامات اضافه کرد که جان رتکلیف، مدیر سیا، و استیفن میلر، مشاور ارشد سیاست داخلی ترامپ، هر دو از رویکرد روبیو حمایت می‌کنند.

مقام‌های کنونی و سابق آمریکایی می‌گویند که ارتش این کشور به عنوان مرحله بعدی، در حال برنامه‌ریزی عملیات نظامی احتمالی علیه مظنونین قاچاق مواد مخدر در داخل ونزوئلاست، هرچند کاخ سفید هنوز این مرحبه را تصویب نکرده است.

این عملیات با هدف اختلال در تولید و قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا و همچنین تنگ کردن حلقه محاصره در اطراف مادورو طراحی شده‌است.