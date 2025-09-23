واکنش کاخ سفید به درخواست مادورو برای گفتگو با ترامپ!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، کاخ سفید درخواست ادعایی نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا برای گفتگو با دونالد ترامپ، همتای آمریکاییاش را با هدف حل و فصل اختلافات و تنشزدایی در روابط کاراکاس و واشنگتن، رد کرد.
به ادعای فرانس ۲۴، پاسخ رد کاخ سفید به درخواست ادعایی مذکور، در حالی است که دو تن از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا از افزایش حضور نظامی آمریکا در نزدیکی سواحل کاراکاس حمایت کردهاند!
ترامپ به بهانه مبارزه با کارتلهای مواد مخدر، هشت ناو جنگی و یک زیردریایی به جنوب کارائیب اعزام کرده؛ اقدامی که به نگرانی درباره مقدمهچینی برای حمله نظامی به ونزوئلا دامن زده است.
نیروهای آمریکایی در هفتههای اخیر دست کم سه قایق ماهیگیری ونزوئلایی را به ظن قاچاق مواد مخدر توقیف و تخریب کرده و بیش از ۱۰ نفر را نیز کشتهاند!
رسانهها اوایل هفته مدعی شدند که دولت ونزوئلا نامهای که مادورو به ترامپ نوشته را منتشر کرده است. گفته میشود که او در این نامه اتهامات آمریکا علیه وی مبنی بر رهبری یک کارتل مواد مخدر را قوی رد کرده و آن را «کاملا نادرست» خوانده و ترامپ را ترغیب به «حفظ صلح» کرده است.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید در واکنش مدعی شد که نامه مادورو «مملو از دروغ» بوده است و اضافه کرد که موضع دولت ترامپ درباره ونزوئلا تغییری نکرده و واشنگتن دولت ونزوئلا را «نامشروع» میداند!
اعزام نیروهایی آمریکایی به نزدیکی ونزوئلا، بزرگترین اعزام نیروی از این کشور به منطقه کارائیب در سالهای اخیر محسوب میشود.
مادورو ترامپ که در دوره نخست ریاست جمهوریاش، در تسریع عزل رئیس جمهور ونزوئلا ناکام ماند را به تلاش برای تغییر رژیم در کاراکاس متهم کرده است.
ولادیمیر پاردینو، وزیر دفاع ونزوئلا هفته گذشته آمریکا را به «بهراهانداختن جنگی اعلامنشده» علیه کاراکاس متهم و تاکید کرد سرنشینان قایقهایی که واشنگتن مدعی حمل مواد مخدر توسط آنها شده است، بدون حق دفاع از خود اعدام شدند.
هزاران تن از مردم ونزوئلا با فراخوان مادورو برای تقویت ارتش این کشور، در قالب نیروهای شبهنظامی بسیج شدهاند.
