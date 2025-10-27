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۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۴۲

اوشاکوف: روسیه آماده برگزاری دیدار پوتین و ترامپ است

اوشاکوف: روسیه آماده برگزاری دیدار پوتین و ترامپ است

دستیار رئیس جمهور روسیه اعلام کرد: روسیه آماده برگزاری دیدار پوتین و ترامپ است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: هنوز زمان بندی مشخصی برای دیدار احتمالی پوتین و ترامپ وجود ندارد.

دستیار رئیس جمهور روسیه در این خصوص اضافه کرد: روسیه همچنان در صورت آماده سازی دیدار پوتین و ترامپ، برای برگزاری این دیدار آماده است.

یوری اوشاکوف، افزود: نمی دانم دیدار میان پوتین و ترامپ تا پیش از سال نو برگزار شود یا نه؛ اما نشست انکوریج (در آلاسکا) در مدت زمان کوتاهی هماهنگ و برنامه ریزی شده بود.

کد مطلب 6636586

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