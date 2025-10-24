امام جمعه دماوند:کاهش جمعیت جوان، تهدیدی بزرگ برای آینده کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند با تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، اظهار داشت: پرستار سختی را به جان می‌خرد تا آرامش را به بیمار هدیه دهد و این شغل مقدس از ارزش والای الهی برخوردار است.

وی افزود: پیامبر اکرم (ص) فرمودند کسی که یک روز و یک شب پرستاری بیماری را برعهده گیرد، خداوند او را با حضرت ابراهیم خلیل (ع) محشور می‌کند و همچون برق از صراط می‌گذرد. پرستاری عبادتی بزرگ و نشانه‌ای از روحیه فداکاری و محبت انسانی است.

امام جمعه دماوند با اشاره به جایگاه مادر به عنوان نخستین پرستار انسان، گفت: مادران دو ثواب بزرگ دارند؛ یکی برای فرزندآوری و دیگری برای پرورش و پرستاری از کودک. بهترین و دلسوزترین پرستار کودک، مادر است.

فتاح دماوندی افزود: پیامبر (ص) فرموده‌اند زنی که باردار می‌شود، در تمام مدت بارداری به منزله روزه‌دار و مجاهد در راه خداست و پس از زایمان پاداشی دریافت می‌کند که جز خداوند کسی اندازه آن را نمی‌داند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر ازدواج آسان و ضرورت فرزندآوری گفت: مسئله جمعیت و تکثیر نسل از مهم‌ترین عوامل اقتدار ملی است و نباید نسبت به آن بی‌توجه بود.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بارها هشدار داده‌اند که کاهش جمعیت جوان کشور، آینده ایران را تهدید می‌کند و سیاست‌های نادرست در این حوزه باید اصلاح شود.

امام جمعه دماوند یکی از عوامل مهم کاهش جمعیت را افزایش آمار طلاق دانست و اظهار داشت: متأسفانه منحنی طلاق در یک دهه اخیر روند صعودی داشته و این مسئله برای کشور یک زنگ خطر جدی است. نداشتن تفاهم اخلاقی، اعتیاد، دخالت خانواده‌ها و ترک زندگی از علل اصلی طلاق هستند.

وی همچنین سقط جنین را گناهی بزرگ و عملی حرام دانست و گفت: طبق فتوای رهبر معظم انقلاب، از بین بردن نطفه پس از استقرار در رحم و سقط جنین در هیچ مرحله‌ای جایز نیست.

فتاح دماوندی افزود: روزانه بین یک تا دو هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می‌شود که این آمار تأسف‌بار است و باید با فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی از این گناه بزرگ جلوگیری کرد.

امام جمعه دماوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، اظهار داشت: بسیاری از تصادفات منجر به مرگ و جرح قابل پیشگیری است و عدم رعایت مقررات از نظر شرعی حرام است.

وی از پلیس راهور خواست با رانندگان متخلف و افرادی که بدون گواهینامه در معابر شهری رانندگی می‌کنند، برخورد قاطع داشته باشد تا جان مردم در امان بماند.

فتاح دماوندی در ادامه با تقدیر از مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی در برابر تهدیدهای دشمنان گفت: رهبر حکیم و بصیر انقلاب با جمله کوتاه «به همین خیال باش» در پاسخ به رئیس‌جمهور سابق آمریکا، غرور و تکبر او را در هم شکستند و هیمنه پوشالی استکبار را فرو ریختند.

وی تأکید کرد: سخنان رهبر معظم انقلاب همواره برای ملت ایران امیدبخش و برای دشمنان ناامیدکننده است و اتحاد ملت و تبعیت از ولایت، رمز پیشرفت و پیروزی ملت ایران است.