امام جمعه دماوند: نرخ باروری به زیر ۱.۵ فرزند رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه دماوند، با اشاره به فرارسیدن ماه ذی‌الحجه و روز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)، ازدواج ساده و کم‌هزینه را الگوی اسلامی دانست و بر ترویج فرهنگ ازدواج آسان به عنوان زیربنای حل مسئله جمعیت تأکید کرد.

وی بالا رفتن سن ازدواج در ایران را یک «خطر اجتماعی و فرهنگی بزرگ» خواند و گفت: مهریه‌های سنگین، تجمل‌گرایی و چشم‌وهم‌چشمی از مهم‌ترین موانع ازدواج جوانان است.

امام جمعه دماوند با تأکید بر اینکه سه سال اول ازدواج بهترین زمان برای فرزندآوری است، هشدار داد: تأخیر در فرزندآوری به بهانه تحصیل، مسکن یا موقعیت شغلی، در بسیاری موارد منجر به محرومیت دائمی از فرزند شده است.

فتاح‌دماوندی با اشاره به فرمایش رهبر فقید انقلاب که کاهش فرزندآوری را «هولناک» توصیف کرده بود، گفت: نرخ باروری ایران از ۶.۵ فرزند در سال ۱۳۶۷ به کمتر از ۱.۵ فرزند در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در ۲۰ سال آینده ۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند خواهند شد که پیامدهایی چون رکود اقتصادی، مخاطرات امنیتی و اجتماعی به دنبال دارد.

وی با استناد به حدیث پیامبر (ص) «تزوجوا تناسلوا تکثروا»، فرزندآوری را مجاهدتی بزرگ خواند و تصریح کرد: اگر نرخ باروری افزایش نیابد، در آینده هر خانواده دو نفر باید از چهار سالمند پرستاری کنند و هزینه‌های نگهداری از والدین برای تک‌فرزندان بسیار سنگین خواهد شد.

امام جمعه دماوند در پاسخ به دغدغه هزینه‌های ازدواج و فرزندآوری، به آیه «إِن یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ» اشاره کرد و گفت: با کار، تلاش، توکل به خدا و ساده‌زیستی، خداوند روزی را نصیب جوانان می‌کند. وی همچنین بر وظیفه دولت، مجلس، رسانه‌ها، خیرین و مردم در ترویج ازدواج آسان و حمایت از زوج‌های جوان تأکید کرد.

فتاح‌دماوندی فرا رسیدن هفته سلامت را تبریک گفت و از فعالان بهداشت و درمان شهرستان دماوند قدردانی کرد. وی راه‌اندازی بخش جدید بیمارستان حضرت فاطمه (س)، نوسازی اتاق عمل بیمارستان سوم شعبان، ساخت دو مرکز جامع سلامت و چهار خانه بهداشت، و تزریق ۶۳ هزار دوز واکسن در سال ۱۴۰۴ را بخشی از دستاوردهای حوزه سلامت دماوند برشمرد.

امام جمعه دماوند در بخش دیگری از سخنان خود، تقابل ایران و آمریکا را «جنگ اراده‌ها» توصیف کرد و گفت: با اتحاد ملت، تبعیت از رهبری و صرفه‌جویی اقتصادی بر دشمن پیروز می‌شویم. ایران با گسترش تجارت با همسایگان و افزایش تولید داخلی، اقتصاد خود را تاب‌آور می‌کند.

وی با گرامیداشت دومین سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانش به عنوان «روز شهدای خدمت»، ایشان را الگوی خدمت خالصانه و بی‌منت به مردم دانست و عضویت ایران در شانگهای و بریکس، شکست حصار تحریم نفت، دفاع از غزه و عملیات وعده صادق را از جمله خدمات شهید رئیسی برشمرد.