به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کاظم فتاح دماوندی، در خطبههای نماز جمعه این هفته دماوند، با تأکید بر اهمیت تقوا، گفت: کسی که واقعاً تقوا دارد، باید خودش را دقیقتر و سختگیرانهتر از حسابرسی یک شریک تجاری نسبت به شریکش محک بزند و بداند که غذایش، نوشیدنیاش و لباسی که میپوشد، از کجا آمده است؛ آیا حلال و پاک است یا حرام و ناپاک؟
امام جمعه دماوند ضمن گرامیداشت اول شهریور ماه به عنوان روز بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک، از زحمات و خدمات همه پزشکان خدمتگزار دماوند قدردانی کرد و افزود: پیشرفتهای چشمگیر درمانی و بهداشتی ایران اسلامی پس از انقلاب و درخشش پزشکان کشور در رشتههای حساس و کسب رتبههای نخستین جهانی، مایه مباهات و فخر این نظام مقدس است.
فتاح دماوندی همچنین با تبریک روز صنعت دفاعی (۳۱ مرداد) به تلاشگران این حوزه، بیان داشت: روزگاری غربیها مانع خرید سلاح برای دفاع کشورمان بودند، اما اکنون مشکل آنها این است که نکند سلاحهای ایرانی به دست نیروهای مقاومت برسد.
وی تقویت صنعت دفاعی را موجب دلگرمی دوستان ایران و ناامیدی دشمنان دانست و تأکید کرد: قویتر شدن ایران اسلامی راهبرد حیاتی نظام مقدس است و اگر قوی شویم، توطئه دشمنان در نطفه خفه خواهد شد، آمریکا و متحدانش از ایران قوی و ایران هستهای به شدت هراس دارند.
امام جمعه دماوند در ادامه به اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ اشاره کرد و علت آن را ضعف حاکمیت دانست و اظهار داشت: کشورهای ضعیف همیشه هدف تاخت و تاز، اشغال و استعمار قرار میگیرند.
وی در بیان اهمیت دفاع و جهاد در برابر متجاوز گفت: خداوند به نفس اسبهای جهادگران سوگند یاد کرده است که همهمه کنان به سوی دشمن تاخته، جرقههای جنگ از سم آنها میجهد و در ناگاه به قلب دشمن نفوذ میکنند.
فتاح دماوندی دستاوردهای صنعت دفاعی را حاصل تلاش جهادی صنعتگران، فناوران و دانشمندان جوان نخبه ایرانی دانست و شهیدان تهرانی مقدم و فخری زاده را پیشگامان این صنعت خواند که خیل شهدای دفاعی از آنها پیروی کردند.
امام جمعه دماوند یکی از مؤلفههای قدرت ملی را قدرت اطلاعاتی برشمرد و گفت: خون شهدای وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی در هم آمیخته و امنیت پایدار را برای ملت ایران به ارمغان آورده است.
فتاح دماوندی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، افزود: اگر ضربات ایران به رژیم صهیونیستی دردناک نبود، دشمن آتشبس را پیشنهاد نمیداد، ما آمادهایم که در صورت آغاز تجاوز مجدد، جنگ دوم را به جنگ آخر تبدیل و تلآویو و حیفا را با خاک یکسان کنیم.
وی خطاب به ملت شریف ایران تصریح کرد: هزینه تسلیم شدن بیشتر از هزینه ایستادگی و مقاومت است و تاریخ جهان بهترین دلیل این مدعاست.
امام جمعه دماوند با بیان نمونه مقاومت روسیه در برابر غرب در جنگ اوکراین گفت: تابلوی جنگ روسیه و اوکراین و ناتوانی غرب و آمریکا در شکست روسیه، درس عبرتی است برای ما.
وی همچنین از برخی جریانات سیاسی اصلاحطلب انتقاد کرد که در میانه مذاکرات هستهای، بیانیههای تسلیمطلبانه صادر کردند و افزود: املا نوشتن از روی سیاستهای آمریکا و اسرائیل علیه ایران خیانت است. این خیانت قابل شناسایی است و ملت ایران آن را نمیپذیرد.
فتاح دماوندی تأکید کرد: ملت ایران همواره از هر سخنی که موجب حفظ عزت و استقلال کشور باشد استقبال میکند و هر چیزی که باعث ذلت شود را رد خواهد کرد.
وی در پایان با تأکید بر پیروی از رهبری حکیم انقلاب، گفت: اسلام به ما میآموزد که باید با دشمنان با شدت برخورد کنیم و در برابر آنها کوتاه نیاییم. دوستی با دشمنان اسلام و کسانی که مسلمانان را آواره کردهاند حرام است و این دستور صریح قرآن کریم است.
فتاح دماوندی هشدار داد که جریانات سیاسی باید منافع حزبی را بر مصالح ملی ترجیح ندهند، چرا که در پیشگاه شهیدان و خداوند پاسخگو خواهند بود.
