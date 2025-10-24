به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر اسفرورین ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: وضعیت امروز جبهه صهیونیسم و یهودیان معاند نشان می‌دهد که آنان در اضطراب، آشفتگی و پریشانی روحی به سر می‌برند و از آرامش حقیقی بی‌بهره‌اند، زیرا یاد خدا را از زندگی خود حذف کرده‌اند.

وی افزود: قرآن کریم به روشنی بیان می‌کند که انسانِ غافل از یاد خدا، دچار زندگی تنگ و پررنج می‌شود و تنها با ذکر الهی دل‌ها آرام می‌گیرد، همان‌گونه که امروز پیروان جبهه حسینی در آرامش و استقامت، در برابر جبهه باطل ایستاده‌اند.

امام جمعه اسفرورین با اشاره به تغییر شیوه دشمنان در عرصه نبرد گفت: برخلاف گذشته که دشمن در میدان جنگ به دنبال تخریب فیزیکی و حذف انسان‌ها بود، امروز با ابزار رسانه، شبکه‌های اجتماعی و فناوری هوش مصنوعی به دنبال تسخیر ذهن‌هاست.

وی تأکید کرد: انتشار سریع اخبار در فضای مجازی باعث شده بسیاری از مردم، اخبار جعلی و جهت‌دار را بدون بررسی بپذیرند؛ در حالی‌که بخشی از این محتواها طراحی دشمن برای سست کردن ایمان، تخریب باورها و ایجاد یأس در جامعه است.

سخنان اخیر رهبر انقلاب، آرامش و امید را به جامعه بازگرداند

حسینی در ادامه با اشاره به دیدار اخیر مقام معظم رهبری با مدال‌آوران ورزشی و علمی کشور تصریح کرد: بیانات حکیمانه رهبر انقلاب در این دیدار، جلوه‌ای از آرامش‌بخشی و امیدآفرینی برای ملت ایران بود.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب با پاسخ قاطع به ادعای ترامپ مبنی بر نابودی صنعت هسته‌ای ایران، با جمله «به همین خیال باش» عملاً محاسبات روانی دشمن را بر هم زدند و نشان دادند که دشمن هیچ‌گاه توان آسیب زدن به ملت ایران را نخواهد داشت.

امام جمعه اسفرورین اظهار داشت: حضور علنی، صمیمی و آرام‌بخش رهبر معظم انقلاب در میان مردم نشان از اطمینان و استحکام نظام دارد و بیانگر این حقیقت است که رژیم صهیونیستی امروز دچار یأس و فروپاشی درونی شده و انگیزه‌ای برای آغاز جنگ ندارد.

آمریکا با بحران درونی و اعتراض‌های مردمی مواجه است

خطیب جمعه اسفرورین با اشاره به اعتراضات گسترده مردمی در ایالات متحده گفت: آشوب‌ها و اعتراض‌های اخیر در بیش از دو هزار شهر آمریکا، نشانه روشنی از افول تدریجی این قدرت پوشالی است.

وی افزود: همان دولت‌هایی که شعار آزادی سر می‌دهند، امروز گرفتار فقر، تبعیض و بی‌عدالتی در درون خود هستند و نمی‌توانند کشور خود را اداره کنند، اما همچنان در امور سایر ملت‌ها دخالت می‌کنند.

حجت‌الاسلام حسینی با تأکید بر ضرورت روشنگری در جامعه خاطرنشان کرد: امروز مهم‌ترین وظیفه همه دلسوزان نظام، تبیین دستاوردهای انقلاب و امیدآفرینی در میان مردم است.

وی گفت: نباید با سخنان یأس‌آور، مردم را دلسرد کنیم بلکه هر فرد باید در حد توان خود در خانواده و جامعه، مروج امید، آگاهی و بصیرت باشد.

امام جمعه اسفرورین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب در آبان ۱۳۹۹ خطاب به جوانان فرانسه گفت: این پیام کوتاه و پرمغز، نمونه‌ای از عمق بینش سیاسی و قدرت مخاطب‌شناسی رهبر انقلاب بود که با لحنی مؤدبانه، تناقض آشکار غرب در موضوع آزادی بیان را آشکار کرد.

وی افزود: در حالی‌که تحقیق درباره هولوکاست در اروپا جرم محسوب می‌شود، اهانت به پیامبر اعظم (ص) را آزادی بیان می‌نامند و این نشانه‌ای از نفاق فرهنگی و اخلاقی غرب است.

حسینی همچنین با تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، این روز را فرصتی برای قدردانی از زحمات کادر درمان دانست و گفت: پرستاران ما با الهام از سیره حضرت زینب (س) در سخت‌ترین شرایط، از جان خود گذشتند تا سلامت مردم را حفظ کنند.