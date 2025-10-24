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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۳

حسینی: دشمن در جنگ شناختی به دنبال تسخیر ذهن‌ها و اراده ملت‌ها است

حسینی: دشمن در جنگ شناختی به دنبال تسخیر ذهن‌ها و اراده ملت‌ها است

قزوین - امام جمعه اسفرورین گفت: دشمنان اسلام در جنگ‌های نوین دیگر با سلاح فیزیکی وارد میدان نمی‌شوند بلکه با جنگ شناختی و رسانه‌ای تلاش دارند ذهن‌ها، باورها و اراده ملت‌ها را هدف قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر اسفرورین ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: وضعیت امروز جبهه صهیونیسم و یهودیان معاند نشان می‌دهد که آنان در اضطراب، آشفتگی و پریشانی روحی به سر می‌برند و از آرامش حقیقی بی‌بهره‌اند، زیرا یاد خدا را از زندگی خود حذف کرده‌اند.

وی افزود: قرآن کریم به روشنی بیان می‌کند که انسانِ غافل از یاد خدا، دچار زندگی تنگ و پررنج می‌شود و تنها با ذکر الهی دل‌ها آرام می‌گیرد، همان‌گونه که امروز پیروان جبهه حسینی در آرامش و استقامت، در برابر جبهه باطل ایستاده‌اند.

امام جمعه اسفرورین با اشاره به تغییر شیوه دشمنان در عرصه نبرد گفت: برخلاف گذشته که دشمن در میدان جنگ به دنبال تخریب فیزیکی و حذف انسان‌ها بود، امروز با ابزار رسانه، شبکه‌های اجتماعی و فناوری هوش مصنوعی به دنبال تسخیر ذهن‌هاست.

وی تأکید کرد: انتشار سریع اخبار در فضای مجازی باعث شده بسیاری از مردم، اخبار جعلی و جهت‌دار را بدون بررسی بپذیرند؛ در حالی‌که بخشی از این محتواها طراحی دشمن برای سست کردن ایمان، تخریب باورها و ایجاد یأس در جامعه است.

سخنان اخیر رهبر انقلاب، آرامش و امید را به جامعه بازگرداند

حسینی در ادامه با اشاره به دیدار اخیر مقام معظم رهبری با مدال‌آوران ورزشی و علمی کشور تصریح کرد: بیانات حکیمانه رهبر انقلاب در این دیدار، جلوه‌ای از آرامش‌بخشی و امیدآفرینی برای ملت ایران بود.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب با پاسخ قاطع به ادعای ترامپ مبنی بر نابودی صنعت هسته‌ای ایران، با جمله «به همین خیال باش» عملاً محاسبات روانی دشمن را بر هم زدند و نشان دادند که دشمن هیچ‌گاه توان آسیب زدن به ملت ایران را نخواهد داشت.

امام جمعه اسفرورین اظهار داشت: حضور علنی، صمیمی و آرام‌بخش رهبر معظم انقلاب در میان مردم نشان از اطمینان و استحکام نظام دارد و بیانگر این حقیقت است که رژیم صهیونیستی امروز دچار یأس و فروپاشی درونی شده و انگیزه‌ای برای آغاز جنگ ندارد.

آمریکا با بحران درونی و اعتراض‌های مردمی مواجه است

خطیب جمعه اسفرورین با اشاره به اعتراضات گسترده مردمی در ایالات متحده گفت: آشوب‌ها و اعتراض‌های اخیر در بیش از دو هزار شهر آمریکا، نشانه روشنی از افول تدریجی این قدرت پوشالی است.

وی افزود: همان دولت‌هایی که شعار آزادی سر می‌دهند، امروز گرفتار فقر، تبعیض و بی‌عدالتی در درون خود هستند و نمی‌توانند کشور خود را اداره کنند، اما همچنان در امور سایر ملت‌ها دخالت می‌کنند.

حجت‌الاسلام حسینی با تأکید بر ضرورت روشنگری در جامعه خاطرنشان کرد: امروز مهم‌ترین وظیفه همه دلسوزان نظام، تبیین دستاوردهای انقلاب و امیدآفرینی در میان مردم است.
وی گفت: نباید با سخنان یأس‌آور، مردم را دلسرد کنیم بلکه هر فرد باید در حد توان خود در خانواده و جامعه، مروج امید، آگاهی و بصیرت باشد.

امام جمعه اسفرورین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب در آبان ۱۳۹۹ خطاب به جوانان فرانسه گفت: این پیام کوتاه و پرمغز، نمونه‌ای از عمق بینش سیاسی و قدرت مخاطب‌شناسی رهبر انقلاب بود که با لحنی مؤدبانه، تناقض آشکار غرب در موضوع آزادی بیان را آشکار کرد.

وی افزود: در حالی‌که تحقیق درباره هولوکاست در اروپا جرم محسوب می‌شود، اهانت به پیامبر اعظم (ص) را آزادی بیان می‌نامند و این نشانه‌ای از نفاق فرهنگی و اخلاقی غرب است.

حسینی همچنین با تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، این روز را فرصتی برای قدردانی از زحمات کادر درمان دانست و گفت: پرستاران ما با الهام از سیره حضرت زینب (س) در سخت‌ترین شرایط، از جان خود گذشتند تا سلامت مردم را حفظ کنند.

کد مطلب 6632614

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