قریشی: آذربایجان غربی در برخی از شاخص ها وضعیت مطلوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در ارومیه، اظهار کرد: وضعیت فعلی استان در برخی حوزه‌ها نسبت به سایر استان‌ها مطلوب نیست، اما با انسجام، وحدت و تلاش مسئولان می‌توان این عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرد.

وی به سفر اخیر رئیس جمهوری به استان اشاره کرد و گفت: تصمیمات خوبی در این سفر اتخاذ شد و انتظار می‌رود استاندار و مسئولان اجرایی با جدیت در اجرای آن‌ها گام بردارند تا زمینه جذب سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت استان فراهم شود

امام جمعه ارومیه در ادامه با تاکید بر اینکه باید مسئولان در سال زراعی جدید از کشاورزان حمایت کنند، گفت: در زمینه تأمین نهاده‌های دامی، سموم و منابع آبی، مدیریت دقیق‌تری داشته باشند تا مشکلات این قشر زحمتکش برطرف شود.

حجت‌الاسلام قریشی، با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، خاطرنشان کرد: حضرت زینب (س) بانویی انقلابی و شکست‌ناپذیر بود که پیام نهضت امام حسین (ع) را به جهان رساند و در سخت‌ترین شرایط، عفت و حیا را حفظ کرد و نشان داد که می‌توان در جامعه حضور فعال داشت و در عین حال عفت و متانت را حفظ کرد.

وی با اشاره به اینکه بر همه ما وظیفه اجتماعی است که با حیا و عفت زندگی کنیم و محیطی سالم برای ترویج سبک زندگی عفیفانه فراهم آوریم، تصریح کرد: همه اقشار جامعه در زمینه حفظ حیا و عفت مسئولند و نباید اجازه دهیم تولیدات فرهنگی و رسانه‌ای حرمت و حیا را در جامعه تضعیف کند.

امام جمعه ارومیه با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با ورزشکاران و مدال‌آوران کشور اظهار کرد: در استان ما نیز جوانانی چون سالار آقاپور که به‌عنوان مرد فوتسال آسیا معرفی شد، از افتخارات ارزشمندند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی اظهارکرد: دشمن تلاش می‌کند القا کند که با ایمان و دین نمی‌توان پیشرفت کرد، اما جوانان ایران نشان دادند که این تصور باطل است و در عرصه‌های ورزشی، علمی، پژوهشی و دفاعی در رتبه‌های برتر جهان قرار دارند.

حجت‌الاسلام قریشی با اشاره به ضعف فرهنگی غرب گفت: کسانی که ادعای ابرقدرتی و مدیریت جهانی دارند، بی‌عفت‌ترین و بی‌اخلاق‌ترین انسان‌ها هستند و این امر بیانگر ضعف فرهنگی و اخلاقی غرب است.