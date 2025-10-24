به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که با حضور پرشور مردم مؤمن و ولایی در مسجد جامع برگزار شد، ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی در همه لحظات زندگی، مباحث خود را پیرامون تربیت اسلامی و تحکیم بنیان خانواده و همچنین ضرورت تقوا و توکل بر خداوند در زندگی فردی و اجتماعی بیان کرد.

وی در بخش نخست خطبه‌ها با اشاره به نقش بی‌بدیل خانواده در تربیت نسل مؤمن و صالح گفت: اساس تربیت در خانواده شکل می‌گیرد؛ تأثیری که پدر و مادر می‌توانند در تربیت فرزند داشته باشند را هیچ محیطی، حتی مدرسه و جامعه، نمی‌تواند جایگزین کند. این تربیت از پیش از انعقاد نطفه و در دوران بارداری آغاز می‌شود و در فضای آمیخته با لقمه حلال و محیط معنوی تداوم می‌یابد.

امام جمعه کرمانشاه با استناد به حدیثی از امام صادق (ع) افزود: مرد در ارتباط با خانواده‌اش به سه خصلت نیاز دارد: معاشرت زیبا، سخاوت به اندازه و غیرت نسبت به ناموس. این سه ویژگی، اساس اخلاق در محیط خانواده را تشکیل می‌دهد و موجب رشد و آرامش اعضای آن می‌شود.

حجت‌الاسلام غفوری با تأکید بر اهمیت حسن خلق در محیط خانواده ادامه داد: نباید سختی‌های کار و فشارهای روزمره را به خانه آورد و فضای خانواده را تلخ کرد. مردان و زنان باید با روی گشاده و رفتار نیکو با یکدیگر معاشرت کنند تا فرزندان در فضایی آرام و معنوی رشد یابند. پیامبر اکرم (ص) الگوی اخلاق نیکو بودند و همه ما باید از سیره ایشان در روابط خانوادگی پیروی کنیم.

وی در ادامه به توصیه‌های اسلامی در روابط همسران اشاره کرد و گفت: اسلام سفارش کرده است که مرد به همسر خود ابراز محبت کند و بگوید “دوستت دارم”، چرا که این جمله هرگز از دل زن بیرون نمی‌رود. این ابراز محبت، پایه آرامش و استحکام خانواده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان در بخش دوم خطبه‌ها با تلاوت آیه «وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا» از سوره طلاق، بیان کرد: کسی که اهل تقوا باشد، خداوند در بن‌بست‌ها و مشکلات زندگی برایش راه خروجی آبرومندانه قرار می‌دهد. انسان با تقوا هرگز در بن‌بست نمی‌ماند و خداوند از جایی که حتی به ذهنش خطور نمی‌کند، گشایش در زندگی‌اش ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به سالروز شهادت طلبه شهید سرلشکر سیدمحمدسعید جعفری، اولین فرمانده سپاه کرمانشاه، گفت: این شهید والامقام از چهره‌های پیشتاز و تأثیرگذار در تاریخ انقلاب اسلامی استان کرمانشاه بود که رهبر معظم انقلاب در سفر خود به کرمانشاه از او به‌عنوان “شهید پیشرو” یاد کردند. شهیدی که با اخلاص و شجاعت در روزهای آغازین انقلاب از مرزهای میهن دفاع کرد.

حجت‌الاسلام غفوری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهدای سلامت و مدافعان حرم، افزود: بانوان پرستار ما در دوران کرونا و دفاع مقدس فداکارانه در کنار مجروحان بودند. روز پرستار فرصت مناسبی است تا از زحمات بی‌دریغ آنان قدردانی شود و دولت محترم باید پرداخت حقوق و مطالبات این قشر زحمتکش را به موقع انجام دهد تا بر مشکلات کاری آنان افزوده نشود.

امام جمعه کرمانشاه با تبریک فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س)، این بانوی بزرگ را الگوی ایثار، صبر و استقامت دانست و تأکید کرد: بانوان مؤمن ایرانی در حمایت از جبهه مقاومت و انقلاب اسلامی، زینب‌وار ایستاده‌اند و فداکاری آنان مایه افتخار ملت است.

وی همچنین به مناسبت روز پدافند غیرعامل با اشاره به درس‌های جنگ دوازده‌روزه غزه، گفت: این جنگ نشان داد که باید نقاط ضعف در حوزه پدافند غیرعامل را برطرف کنیم. مسئولان موظفند گزارش‌های شفاف از اقدامات خود در این زمینه ارائه دهند، به‌ویژه در استان کرمانشاه که موقعیت راهبردی دارد.

حجت‌الاسلام غفوری در بخش دیگری از سخنان خود به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدارهای عمومی اشاره کرد و اظهار داشت: این دیدارهای علنی، پاسخ قاطع به دشمنانی بود که قصد القای ناامنی در کشور را داشتند. رهبر معظم انقلاب با اقتدار و شجاعت، امید را در میان ملت زنده نگه داشتند و نشان دادند که جمهوری اسلامی ایران کشوری مقتدر، امن و باصلابت است.

وی افزود: اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا در منطقه و رژیم صهیونیستی، همراه با لودگی، نشانگر شکست و درماندگی آنان بود. دشمن بداند که انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز ایران با قدرت ادامه دارد و ملت ما هرگز از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.