امام جمعه دشتی: فضای بازار به سمت انصاف و ثبات هدایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج با تبریک ولادت حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها و روز پرستار اظهار کرد: حضرت زینب (س) پرستار کربلا، بود در کنار پرستاری بازماندگان حادثه کربلا، پرستار نهضت و انقلاب حسینی هم بودند.

وی اضافه کرد: روز ولادت ایشان را روز تجلیل از پرستاران ایثارگر نام نهاده‌اند؛ کسانی که در بیمارستان‌ها، در میدان‌های سختی، و در بحران‌هایی چون کرونا، جلوه‌ای از همان روح زینبی را زنده می‌کنند.

امام جمعه دشتی افزود: روز پرستار یادآور صبر، ایثار و مهربانیِ کسانی است که با صبر زینبی و فداکاری حسینی خود، شب و روز در خدمت انسانیت تلاش می‌کنند و آرامش را به بیماران هدیه می‌دهند.

وی ادامه داد: زینب کبری (س) مظهر صبر و مسئولیت‌پذیری است و پرستاران امروز نیز باید با نیت خالص و نگاه معنوی به خدمت، با صبر در برابر سختی‌های کار و با احترام و رأفت نسبت به بیماران خود را ادامه‌دهنده‌ی همان مسیر بدانند.

زاهددوست با گرامیداشت سالروز شهادت شهید فهمیده و روز بسیج دانش‌آموزی افزود: در تاریخ دفاع مقدس، نام شهید فهمیده چون ستاره‌ای درخشان می‌درخشد؛ نوجوانی که با نثار جان خویش، درس بصیرت و غیرت به همه نسل‌ها داد.

وی گفت: امروز سازمان بسیج دانش‌آموزی بعنوان یکی از مهم‌ترین اقشار بسیج با هم افزایی با آموزش و پرورش میراث دار شهید فهمیده‌هاست؛ و باید نسلی مؤمن، مسئول و آماده برای ساختن ایران قدرتمند تربیت کنند.

جوانان ما تمدن نوین اسلامی را پایه گذاری می‌کنند

امام جمعه دشتی خاطرنشان کرد: رهبر شجاع و حکیم ما از قهرمانان علمی و ورزشی کشور تقدیر کردند و فرمودند: شما جوانان امروز ستاره و فردا خورشید خواهید بود. جوانهای عزیز ورزشکار ما که مایه افتخار هستند، جدّاً و بلاشک، برای کشور ایران اسباب عزّت و سربلندی محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه امروز هم پیشرفت جوانان ما در المپیادهای علمی و رقابت‌های ورزشی واقعاً خیره کننده و به تعبیر رهبر عزیزمان بی سابقه است ادامه داد: این نسل جوان و نوجوان غیور، عالم و ورزشکار ما که برخوردار از روحیه بسیجی هستند استکبار جهانی را ذلیل خواهند کرد و تمدن نوین اسلامی را پایه گذاری خواهند کرد.

زاهددوست تصریح کرد: رهبر شجاع انقلاب در یک جمله کوتاه در پاسخ به لفاظی ترامپ در مورد نابودی تأسیسات هسته‌ای، تمام تلاش روانی و رسانه‌ای دشمن به هم ریخت و فرمود «ترامپ افتخار می‌کند که صنعت هسته‌ای ایران را از بین برده. خیلی خوب به همین خیال باش.» این جمله یک پاتک روانی و ادراکی بود که دشمنان را در جنگ روایت‌ها خلع سلاح کرد و نشان داد تهدید دشمن در محاسبات ایرانیان جای ندارد.

وی اضافه کرد: در حالیکه ترامپ با دلقک بازی‌های مختلف در حال نشان دادن پادشاهی خود در جهان است. اما میلیون‌ها نفر از مردم آمریکا در شهرهای مختلف به خیابان آمده و علیه استبداد ترامپ شعار دادند.

امام جمعه دشتی ادامه داد: اوج نفرت مردم آمریکا علیه دولت آمریکا نشانه آشکار حرکت استکبار جهانی به سوی فروپاشی از درون است که رهبر حکیم انقلاب قبلاً پیش بینی فرموده بود که: بزرگترین دشمن آمریکا، مردم خود آمریکا خواهد بود.

وی تاکید کرد: یکی از دغدغه‌های جدی مردم در این روزها، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار است. متأسفانه در بسیاری از کالاهای اساسی، شاهد نوسانات قیمتی و نبود ثبات در بازار هستیم؛ مسئله‌ای که زندگی اقشار متوسط و ضعیف جامعه را سخت کرده و موجب گلایه‌ی بحق مردم شده است.

زاهددوست تاکید کرد: مسئولان دستگاه‌های نظارتی بازار را رها نکنند و اجازه ندهند برخی سودجویان از شرایط موجود سوء‌استفاده کنند. امروز مردم بیش از هر زمان دیگر، نیازمند آرامش هستند. باید با نظارت دقیق، و همراهی مردم و اصناف متعهد، فضای بازار را به سمت انصاف و ثبات هدایت کرد.