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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

دشمن به دنبال شکستن انسجام داخلی با ایجاد دوقطبی‌های کاذب است

دشمن به دنبال شکستن انسجام داخلی با ایجاد دوقطبی‌های کاذب است

کاشان- امام جمعه کاشان گفت: دشمن به دنبال شکستن انسجام داخلی با ایجاد دوقطبی‌های کاذب است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسعید حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کاشان، با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: در شرایط سخت اقتصادی، اقدامات و پروژه‌های قابل توجهی در شهرستان کاشان در حال اجرا و بهره‌برداری است و حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در نماز جمعه فرصت مناسبی برای ارتباط مستقیم مردم با مسئولان فراهم می‌کند.

وی با اشاره به گزارش فرماندار کاشان ابراز کرد: در هفته دولت حدود ۶.۵ همت پروژه در شهرستان به بهره‌برداری رسیده و حدود ۲۲.۵ همت پروژه نیز کلنگ‌زنی شده است؛ همچنین حدود ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد اشتغال و اشتغال حدود دو هزار نفر اختصاص یافته است.

امام جمعه کاشان همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تنظیم بازار تصریح کرد: حدود دو هزار پرونده در زمینه تخلفات بازار تشکیل و رسیدگی شده و برای متخلفان حدود ۷۲ میلیارد تومان رأی صادر شده است. همچنین روند بازسازی و تعمیر واحدهای آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه در شهرستان نیز پیشرفت مناسبی داشته است.

وی در ادامه با اشاره به رجزخوانی و تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: دشمن در عرصه نظامی با قدرت جمهوری اسلامی مواجه شد و موشک‌های ایران پایگاه‌های آمریکا و اهداف رژیم صهیونیستی را مورد اصابت قرار دادند، اما دشمن از دشمنی دست برنداشته و اکنون تلاش می‌کند در عرصه اجتماعی و روانی به کشور ضربه بزند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی با بیان اینکه «عقبه اصلی» دفاع از کشور، انسجام مردم است، گفت: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد دوقطبی‌های کاذب، این انسجام را از بین ببرد؛ یکی از این دوقطبی‌ها، قرار دادن کسبه در برابر تجمع‌کنندگان و القای این موضوع است که حضور مردم در خیابان‌ها موجب آسیب به کسب‌وکارها شده است.

وی افزود: دوقطبی دوم، قرار دادن «معیشت در برابر مقاومت» است و دشمن می‌خواهد مسائل اقتصادی و افزایش نرخ ارز را به ابزاری برای تمسخر مقاومت مردم و تلاش‌های نیروهای مسلح تبدیل کند. همچنین ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی و تقابل میان زنان محجبه و غیرمحجبه از دیگر محورهای این جنگ روانی است.

امام جمعه کاشان تأکید کرد: هدف همه این اقدامات، قرار دادن مردم در مقابل مردم و شکستن انسجام داخلی است و جامعه باید با بصیرت و با توجه به رهنمودهای رهبر انقلاب، اجازه ندهد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند. اتحاد و انسجام ملی باید در برابر توطئه‌های دشمن حفظ شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) گفت: زندگی ۲۳ ساله پیامبر(ص) باید به صورت دقیق مطالعه شود، زیرا هر لحظه از زندگی ایشان برای جامعه اسلامی درس دارد. پیامبر(ص) در دوران حضور در مکه به تربیت نیرو و تبیین مبانی اعتقادی پرداختند و پس از ورود به مدینه، نظام‌سازی را آغاز کردند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به اقدامات پیامبر(ص) در مدینه خاطرنشان کرد: مسجدسازی، ایجاد وحدت و انسجام اجتماعی، عقد اخوت میان مسلمانان و ایجاد بازار اسلامی از جمله اقدامات مهم پیامبر(ص) در مسیر نظام‌سازی بود. امروز نیز جامعه اسلامی باید با بهره‌گیری از این الگوها، در مسیر تقویت انسجام، عدالت، خدمت به مردم و حل مشکلات اقتصادی حرکت کند.

کد مطلب 6930389

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