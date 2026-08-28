به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسعید حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کاشان، با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: در شرایط سخت اقتصادی، اقدامات و پروژه‌های قابل توجهی در شهرستان کاشان در حال اجرا و بهره‌برداری است و حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در نماز جمعه فرصت مناسبی برای ارتباط مستقیم مردم با مسئولان فراهم می‌کند.

وی با اشاره به گزارش فرماندار کاشان ابراز کرد: در هفته دولت حدود ۶.۵ همت پروژه در شهرستان به بهره‌برداری رسیده و حدود ۲۲.۵ همت پروژه نیز کلنگ‌زنی شده است؛ همچنین حدود ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد اشتغال و اشتغال حدود دو هزار نفر اختصاص یافته است.

امام جمعه کاشان همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تنظیم بازار تصریح کرد: حدود دو هزار پرونده در زمینه تخلفات بازار تشکیل و رسیدگی شده و برای متخلفان حدود ۷۲ میلیارد تومان رأی صادر شده است. همچنین روند بازسازی و تعمیر واحدهای آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه در شهرستان نیز پیشرفت مناسبی داشته است.

وی در ادامه با اشاره به رجزخوانی و تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: دشمن در عرصه نظامی با قدرت جمهوری اسلامی مواجه شد و موشک‌های ایران پایگاه‌های آمریکا و اهداف رژیم صهیونیستی را مورد اصابت قرار دادند، اما دشمن از دشمنی دست برنداشته و اکنون تلاش می‌کند در عرصه اجتماعی و روانی به کشور ضربه بزند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی با بیان اینکه «عقبه اصلی» دفاع از کشور، انسجام مردم است، گفت: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد دوقطبی‌های کاذب، این انسجام را از بین ببرد؛ یکی از این دوقطبی‌ها، قرار دادن کسبه در برابر تجمع‌کنندگان و القای این موضوع است که حضور مردم در خیابان‌ها موجب آسیب به کسب‌وکارها شده است.

وی افزود: دوقطبی دوم، قرار دادن «معیشت در برابر مقاومت» است و دشمن می‌خواهد مسائل اقتصادی و افزایش نرخ ارز را به ابزاری برای تمسخر مقاومت مردم و تلاش‌های نیروهای مسلح تبدیل کند. همچنین ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی و تقابل میان زنان محجبه و غیرمحجبه از دیگر محورهای این جنگ روانی است.

امام جمعه کاشان تأکید کرد: هدف همه این اقدامات، قرار دادن مردم در مقابل مردم و شکستن انسجام داخلی است و جامعه باید با بصیرت و با توجه به رهنمودهای رهبر انقلاب، اجازه ندهد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند. اتحاد و انسجام ملی باید در برابر توطئه‌های دشمن حفظ شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) گفت: زندگی ۲۳ ساله پیامبر(ص) باید به صورت دقیق مطالعه شود، زیرا هر لحظه از زندگی ایشان برای جامعه اسلامی درس دارد. پیامبر(ص) در دوران حضور در مکه به تربیت نیرو و تبیین مبانی اعتقادی پرداختند و پس از ورود به مدینه، نظام‌سازی را آغاز کردند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به اقدامات پیامبر(ص) در مدینه خاطرنشان کرد: مسجدسازی، ایجاد وحدت و انسجام اجتماعی، عقد اخوت میان مسلمانان و ایجاد بازار اسلامی از جمله اقدامات مهم پیامبر(ص) در مسیر نظام‌سازی بود. امروز نیز جامعه اسلامی باید با بهره‌گیری از این الگوها، در مسیر تقویت انسجام، عدالت، خدمت به مردم و حل مشکلات اقتصادی حرکت کند.