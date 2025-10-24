به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد معلمی، امروز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان تربت حیدریه در محل مسجد جامع اظهار کرد: کار ترامپ، روحیه دادن به نتانیاهو و رژیم صهیونیستی است، چرا که این رژیم به شدت مأیوس و ناامید است و نیازمند روحیه‌بخشی است.

امام جمعه تربت حیدریه گفت: رژیمی که تا قبل از ۷ اکتبر خود را غول شکست‌ناپذیر معرفی می‌کرد، امروز در کمتر از دو سال چهره واقعی خود را به جهان نشان داده و در لجنزار فروپاشی و بحران‌های درونی دست و پا می‌زند و نفس‌های آخر خود را می‌کشد.

وی بر اصل عدم تحمیل پذیری ملت ایران که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران بر این اصل ثابت‌قدم است، زیر بار زور نمی‌رود و این در حالی است که گفتگو با دولت‌های مشروع را از موضع عزت و منافع متقابل می‌پذیرد و این بنیان اعتقادی نظام است.

معلمی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع ورزشکاران که به سفر رئیس‌جمهور آمریکا به سرزمین‌های اشغالی اشاره شد، گفت: سخنان رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه تمام تجهیزات هسته‌ای ایران نابود شده، با جمله تاریخی رهبر انقلاب مبنی بر «به همین خیال باش» پاسخ داده شد.

مافیا با دامن زدن به تورم، کیسه مردم را خالی می‌کند

امام جمعه تربت‌حیدریه در ادامه با هشدار درباره پیامدهای افزایش نرخ ارز، تصریح کرد: افزایش بی‌رویه نرخ ارز موجب گرانی کالاهای اساسی و غنی‌تر شدن سودجویان اقتصادی شده است.

وی افزود: افزایش نرخ ارز دولتی به دلیل حذف رانت و نزدیک شدن به نرخ بازار صورت گرفته است، اما باید توجه داشت که افزایش بیشتر این نرخ، منجر به گرانی کالاهای اساسی مردم و فربه‌تر شدن سودجویان اقتصادی می‌شود.

معلمی تصریح کرد: امروز کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ ارز را دلیل اصلی گرانی و تورم می‌دانند و معتقدند مافیایی با سرمایه‌گذاری در بازار املاک و طلا، تورم را ایجاد می‌کنند.